Eddie Pay mit seiner Frau Tamara am Bamboo Beach in Naklua, wo am 20. Februar eine Ibiza-House-Party steigt.

PATTAYA: Mit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie vor einem Jahr wurde die Party- und Clubszene thailandweit heruntergefahren. Über Nacht gingen überall die Lichter aus – so auch in Pattaya. Die ungebändigte Corona hatte DJs, Live-Musikern und allen anderen in der milliardenschweren Event­industrie tätigen Menschen de facto Berufsverbot erteilt.

Die Auswirkungen der ge-schlossenen Landesgrenzen für ausländische Besucher in Thailand bekam Eddie Pay, Resident-DJ der Mixx Discotheque Pattaya und Bangkok, mit voller Wucht zu spüren: Seit einem Jahr ist der bekannte Nachtclub in der Bali-Hai-Plaza am Ende der Walking Street bereits geschlossen. Nur der Schwesterclub in Bangkok hatte bis zum zweiten Covid-19-Ausbruch Ende Dezermber 2020 vorübergehend geöffnet.

Live-Streaming statt Clubbing

Jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag von 22.00 bis 00.00 Uhr lädt Eddie Pay zum Live-Streaming auf Twitch ein.

Aber deswegen müssen wir ja trotzdem nicht auf Techno und Live-Sets von DJs verzichten, findet jedenfalls Eddie Pay. Jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag lädt er von 22.00 Uhr bis Mitternacht via dem Live-Streaming-Videoportal Twitch zur Privataudienz. Aufgelegt wird in den eigenen vier Wänden.

Oceanbeat Virtual Music Festival @ Bamboo Beach.

Nachdem die Covid-19-Beschränkungen in Pattaya am 2. Februar wieder aufgehoben wurden, bereitet sich die Clubszene der Ostküs­tenmetropole auf ihr Comeback vor. So auch die Mixx Discotheque Pattaya. Um die Liebe zu seiner Wahlheimat Pattaya zum Ausdruck zu bringen und Touristen aus aller Welt herzlich willkommen zu heißen, hat das sympathische Mixx-Team einen Videoclip mit dem Titel „Welcome back in 2021 – We are ready to entertain you“ auf YouTube veröffentlicht, mit dem es um die Rückkehr der internationalen Besucher im Seebad wirbt. Zu Wort melden sich neben Eddie Pay auch DJ Domination (Resident-DJ Mixx Pattaya & Bangkok) und Matt (Manager Mixx Pattaya).

Ibiza-House-Party am Bamboo Beach

Nach dem großen Erfolg im Dezember 2020 im Choke-D Surfing Club in Jomtien lädt Eddie Pay Fans elektronischer Tanzmusik am Samstag, 20. Februar von 12.00 bis 21.00 Uhr zur zweiten Auflage des „Oceanbeat Virtual Music Festival“ am Bamboo Beach Pattaya in der Soi 16 in Naklua ein. Die Besucher dürfen sich auf Ibiza-House-Sounds des DJ-Duos Pay & White (Eddie Pay & Matthew White / Top-Seller "Professional Widow") sowie der DJs Fluke, Groovy T und Knight in der schöns­ten Strandlocation der Stadt freuen. Mehr über Eddie Pay erfahren Sie auf Facebook und Beatport.

„Mixx is ready to entertain you“: