Von: Björn Jahner | 23.09.22

PATTAYA: Performance Exchange und Fringe Management kündigen ihre Tournee von Arthur Conan Doyles „The Return Of Sherlock Holmes“ (Die Rückkehr von Sherlock Holmes) an.

Daniel Foley und Nigel Miles-Thomas feiern mit dieser umjubelten Produktion ihr 43-jähriges Arbeitsjubiläum. Sie haben sich in der Young Vic Company kennengelernt und sind gemeinsam durch die Welt getourt, um Mainstream-Theater mit internationalen Bildungsprogrammen zu verbinden.



Am Samstag, 15. Oktober um 19.30 Uhr sind sie zu Gast in Ben’s Theater in Jomtien.



Zum Inhalt: Drei Jahre sind vergangen, seit Sherlock Holmes und sein Erzfeind Professor Moriarty in den Abgründen der Reichenbachfälle verschwanden. In dieser Zeit konnten die Kriminellen Londons sicher in ihren Betten schlafen. Doch seit dem Mord an dem Kartenspieler Ronald Adair und dem Wiederauftauchen des Moriarty-Syndikats braucht die Hauptstadt ihren Beschützer mehr denn je.



Nigel Miles-Thomas (Holmes) und Daniel Foley (Watson) freuen sich auf ihren Auftritt bei Ben's. Merken Sie sich den Termin vor!



Im Eintrittspreis von 900 Baht pro Person sind Getränke nach Wahl inklusive. Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf per E-Mail erhältlich. Alle Einnahmen kommen den auftretenden Künstlern zugute. Garderobe: Smart-Casual, keine Shorts und Sandalen.



Mehr erfahren Sie in Ben's Theater Jomtien.