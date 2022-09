PATTAYA: Während die Covid-19-Pandemie den Tourismus in Thailand zum Erliegen gebracht hat - zum Schaden von Millionen von Menschen und der Wirtschaft des Landes -, ist eine Sache, die die Mehrheit der Menschen nicht zu vermissen scheint, nun wieder aufgetreten. In den sozialen Medien kam es zu einer heftigen Debatte über die Rückkehr des viel geschmähten Bettler-Trends, da Fotos von einem solchen in Pattaya für hitzige Diskussionen sorgten.

In den sozialen Medien gepostete Fotos eines ausländischen Touristen, der auf der Pattaya Beach Road mit einem Schild sitzt, auf dem er anbietet, Perlen zu verkaufen, um seine Weltreise zu finanzieren, haben die Kontroverse über den vor dem Covid-Trend aufgekommenen Trend angeheizt.

Die Fotos wurden gestern Abend am Strand von Pattaya aufgenommen und zeigen einen ausländischen Mann, der auf dem Boden sitzt und Perlen zum Preis von 1 Baht pro Stück sowie Halsketten zum Verkauf anbietet. Außerdem trug er Schilder in Thai und Englisch, auf denen er um Hilfe bittet, seine Reise, um die Welt mitzufinanzieren.

Einige argumentieren, dass Betteln eine legitime Art des Reisens sei und dass es nicht schlimm sei, wenn jemand um freiwillige Spenden oder Käufe bittet. Sie sagen, dass niemand gezwungen wird, etwas zu kaufen oder ihnen Geld zu geben.

Andere nehmen heftig Anstoß daran, dass ein Bettler andere Leute bittet, für seinen Urlaub zu bezahlen, obwohl niemand ohne Versicherung und ausreichende Mittel zum Überleben reisen sollte. Die Diskutierenden weisen darauf hin, dass es gegen das Gesetz verstoßen könnte, wenn Ausländer ohne ein ordnungsgemäßes Visum und ohne Arbeitserlaubnis betteln oder Waren verkaufen. Vielleicht gehen gutherzige Spenden an diese Touristen-Bettler und nehmen die Spenden den einheimischen Bürgern weg, die wirklich Nahrung oder Unterkunft benötigen.

Von allen Arten von Touristen, die im Zuge der weltweiten Pandemie ausbleiben, ist der Bettler vielleicht derjenige, dem man am meisten wünscht, dass man ihn loswird. Angesichts der komplexen Covid-Reisebeschränkungen und der gestiegenen Preise für Reisen während der Pandemie waren ausländische Bettler ein seltener Anblick. Doch die im Internet geteilten Fotos lassen vermuten, dass mit der Rückkehr des Tourismus nach Thailand auch die Bettler zurückkehren werden.