Eine Runde um den Airport – Stau gehört zum Alltag in Bangkok. Autos, unzählige Motorräder und alte, dieselbetriebene Busse verstopfen die Straßen. Nichts für Radfahrer. Eigentlich. Denn in der thailändischen Hauptstadt ist seit Jahren eine wachsende Radsportbewegung aktiv, die sich regelmäßig auf dem „Happy and Healthy Bike Lane“ am Suvarnabhumi International Airport trifft, um eine schnelle Runde um den Flughafen zu drehen. Wir haben uns für Sie auf der Radtrecke umgeschaut und sind positiv überrascht, wie viel den Besuchern hier geboten wird.

Aufhebung der Visagebühren geplant – Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) wird die Aufhebung der Visagebühren für ausländische Touristen in Thailand vorschlagen sowie die Verlängerung des Aufenthaltszeitraums für das Touristenvisa und Visa on Arrival. Erfahren Sie mehr.

Hanf soll Arbeitsplätze schaffen – Die Regierung will Thailand in den nächsten fünf Jahren zu einem regionalen Zentrum für die Herstellung von Hanfprodukten entwickeln. Ein Blick auf die boomende Branche.

Wieder mehr Busse von Pattaya nach Bangkok – Nach der Aufhebung der Einreisebeschränkungen, insbesondere des unpopulären „Thailand Pass“-Systems einschließlich Covid-19-Pflichtversicherung, bereitet sich nun auch die Roong Reuang Coach Co., Ltd. (RRC) auf steigende Touristenzahlen vor. Das Unternehmen betreibt die allseits bekannten blau-weißen Busse zwischen Pattaya und Bangkok sowie zwischen Jomtien und dem internationalen Flughafen Suvarnabhumi. Eine Fahrplanübersicht.

Royal Enfield zog Biker nach Sattahip – Trotz Regen zog der zurückliegende „Royal Enfield Meet @ The Bikers Café Thailand“ viele interessierte Gäste und Motorradfans an. Ein Rückblick auf das Biker-Treffen.

Nachrichtensplitter aus Bangkok – Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Getreu diesem Sprichwort enthält die neue Ausgabe buntgemischte Nachrichtensplitter mit aussagekräftigen Fotos aus der thailändischen Kapitale.

Viermal täglich Hua Hin–Suvarnabhumi – Der Airport Bus zwischen Hua Hin und dem internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok kehrt zum normalen Betrieb zurück. Eine Fahrplanübersicht.

Rock und Pop am Strand – Nach längerer Festivalpause aufgrund des Omikron-Ausbruchs in Thailand und der zurückliegenden Bürgermeisterwahl veranstaltet die Stadtverwaltung Pattaya mit dem „Pattaya Music Festival 2022“ im August erstmals wieder eine Großveranstaltung, die insbesondere den Inlandstourismusankurbeln dürfte. Alle Festivalinfos.

Phuket baut Skywalk und Glasterrasse – Die Provinzverwaltung will mit zwei neuen Touristenattraktionen Besucher anziehen!

Was wäre ein Sommer ohne Eiswaffel? – Was ist gerade angesagt an der Kühltheke, und wer hat's eigentlich erfunden? Ein bisschen Wissen für den Sommer-Smalltalk.

Mehr schwere Nebenwirkungen? – Neue Daten der Kassenärzte sollen angeblich eine viel höhere Zahl an Nebenwirkungen nach einer Corona-Impfung zeigen als bisher erfasst. Doch die Daten werden falsch interpretiert. Ein Faktencheck.

Alle lieben Mr John – Freuen Sie sich auf den nächsten Teil des Thailand-Fortsetzungsromans von Wolfgang Rill.

News & Events – Informative Nachrichten aus allen Landesteilen, nützliche Reisenews und Veranstaltungshinweis in Bangkok und Pattaya.

