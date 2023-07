Exotisches Flair, lebendige Tradition – Tauchen Sie ein in eine exotische Welt voller Farben, Aromen und pulsierender Energie. Erfahren Sie, wie Traditionen, Handwerk und Tourismus harmonisch verschmelzen. Auf Thailands schwimmenden Märkten wartet auf Sie ein einzigartiges Sinneserlebnis, das Touristen aus der ganzen Welt in seinen Bann zieht. Wir stellen Ihnen die fünf besten „Floating Markets“ in und um Bangkok vor.

Muay Thai ist nicht gleich Muay Thai! – Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) veranstaltet aktuell die „Amazing Muay Thai Experience“ in Surat Thani, Nakhon Ratchasima, Uttaradit und Lop Buri, den Ursprungsorten des legendären „Muay Thai Boran“ oder der alten thailändischen Boxstile – Muay Chaiya, Muay Korat, Muay Tha Sao und Muay Lop Buri.

Kerzenzauber zu Ehren des Erleuchteten – Anfang August beginnt mit zwei religiösen Feiertagen die dreimonatige buddhistische Fastenzeit („khao phansa“). Der Asanha-Bucha-Tag am Dienstag, 1. August 2023 erinnert an die erste Predigt Buddhas in der Öffentlichkeit vor fünf Schülern. Am Mittwoch, 2. August 2023 folgt khao phansa. Dieser Feiertag steht ganz für den Beginn der buddhistischen Mönchsklausur, jene drei Monate, während der die Mönche sich strikt an ihre Pflichten halten müssen.

Deutscher Erfindergeist in Pattaya – Der Konstrukteur Alfred A. Wilhelm hat in seinem Leben 21 Patente erhalten – und ein Jobangebot als Leiter des Ersatzteileinkaufs für das Folgemodell der Phantom F-4F beim deutschen Flugzeugbauer Messerschmitt. Besuch bei einem deutschen Erfinder in Pattaya, der stattdessen lieber Windschiffe und Vertikal-Windkraftanlagen entwirft.

Versteckte Juwelen – Zwei Reiseziele in der Region Hua Hin haben sich einen Platz in der Liste der „25 letzten unentdeckten Urlaubsziele“ im Rahmen der Kampagne „Unseen New Chapters: New Corners of Thailand“ der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) gesichert: Der Phra Mahathat Chedi Phakdee Prakat in Prachuap Khiri Khan und die Tham-Bo-Höhle in Phetchaburi.

Bierkultur mit deutschen Wurzeln – Obwohl Bier in Kambodscha eine lange Tradition hat und ein fester Bestandteil der kambodschanischen Kultur ist, sind die Wurzeln der Bierherstellung und -kultur in dem Land eng mit der deutschen Einflussnahme verbunden.

Ein Baum, der rasch Schatten spendet – Unser Gartenkolumnist Hans Fritschi berichtet über einen „Sombrero“ genannten Baum im Discovery Garden Pattaya, der einen gar schlüpfrigen Namen hat…

Außerdem in der neuen Ausgabe – Events, Reisenews und Lokalnachrichten aus allen Landesteilen sowie die nächsten Folgen des Thailand-Fortsetzungsromans Alle lieben Mr John von Wolfgang Rill und eine neue Kolumne von ce-eff.

Freitag, 7. Juli 2023