Flanieren an Pattayas Baywatch-Spot – Sonnenuntergang am Strand – Was gibt es Schöneres? Die Strandpromenade entlang der sichelförmigen Bucht von Pattaya gehört zu den Aushängeschildern der Touristenmetropole. Das weiß auch die Stadtverwaltung und lässt die beliebte Flaniermeile kostspielig neugestalten. Während sich der nördliche Abschnitt bereits von seiner schönsten Seite präsentiert, sind die Arbeiten in Pattaya Klang noch in vollem Gange.

Abschied vom deutschen Botschafter – Seit Mitte 2018 vertritt er die Interessen der Bundesrepublik in Thailand – S.E. Georg Schmidt, der deutsche Botschafter im Königreich. Nach fünfjähriger Schaffenszeit in Bangkok kehrt Schmidt im Sommer nach Deutschland zurück, bevor er seinen nächsten Auftrag als deutscher Botschafter in Südkorea übernimmt.

Bangkok mit Hund – Es ist nicht immer möglich, seine pelzigen Begleiter überall in Bangkok mit hinzunehmen. Glücklicherweise wird die Stadt immer freundlicher für Hundebesitzer, da die haustierfreundliche Politik in Parks, Einkaufszentren und Eigentumswohnungen zuzunehmen scheint. In der neuen Ausgabe finden Sie eine nützliche Liste haustierfreundlicher Orte in Bangkok für alle Leser, die ihren Urlaub mit ihren pelzigen Lieblingen verbringen möchten.

Freude über gelungenen Umzug – Viele Jahre präsentierten sie sich als ein unzertrennbares Paar: Das Restaurant Bazi und Café Leckerle in der Soi 33 der Naklua Road im Norden Pattayas. Damit ist es ab sofort vorbei – zumindest räumlich betrachtet, denn das Café Leckerle ist in das Windmill Resort Hotel an der Naklua Road gezogen. Wir haben uns für Sie in der neuen Lokalität umgeschaut!

Surf-Festival in Khao Takiab – Als Teil eines Surf-Festivalreigens, der im Juni und Juli in ganz Thailand stattfindet, verwandelt sich der Hua Don Beach in Hua Hin im Juli zum Zentrum der Surfkultur mit Surfsessions, Musik, Workshops, Küche und Einkaufsmöglichkeiten. Alle Facts!

Ganz Bangkok ein Shopping-Center – Bangkok, die pulsierende Hauptstadt Thailands, ist nicht nur für ihre lebendige Kultur, das köstliche Street Food und die atemberaubenden Tempel bekannt, sondern auch für ihre gigantischen Shopping Malls. Urlauber können die Regenzeit für eine Reise durch die größten und beeindruckendsten Einkaufszentren der Millionenmetropole nutzen, wo Luxus, Unterhaltung und ein unvergessliches Einkaufserlebnis auf sie warten.

Full „High“ Moon – Neben dem Burning Man Festival in den USA, welches mit prominenten Fans wie Elon Musk und Woody Harrelson aufwarten kann, der Zürcher Street Parade, dem Sommer auf Ibiza und dem Karneval in Rio gehört die thailändische „Full Moon Party“ zweifellos zu den bekanntesten Partys der Welt. Hollywood-Klassiker wie „The Beach“ mit Leonardo DiCaprio haben dieser Party, der Backpacker-Szene Thailands und der dortigen Atmosphäre im Jahr 2000 gar ein kleines Denkmal gesetzt. Für uns Grund genug, diese sagenumwobene Party auch einmal die Ehre zu erweisen.

Bumrungrad expandiert nach Phuket – Das Bumrungrad International Hospital hat den Bau eines Boutique-Krankenhauses mit 150 Betten und eines modernen Diagnosezentrums in Phuket angekündigt. Dieser Schritt ist Teil der Strategie von Bumrungrad, seine medizinischen Dienstleistungen von Weltklasse auf den Markt mit hohem Potenzial in den thailändischen Provinzen auszuweiten, beginnend mit Phuket, der wichtigsten Destination im Süden Thailands. Das neue Krankenhaus wird nach der bewährten Bumrungrad-Strategie – persönliche Betreuung und innovative Medizintechnik – errichtet.

Auf dem Rücken der Pferde im Isaan – Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) unterzeichnete kürzlich eine Absichtserklärung mit dem Khon Kaen Jockey Club (KKJC). Durch die Zusammenarbeit soll Thailand – insbesondere die nordöstliche Region (Isaan) – als Öko-Tourismusziel für Sport-, Medizin-, Wellness- und Kulturtourismus gefördert werden.

Nackte Touristen und heilige Berge – Auf Bali sind Glaube, Kultur und Mythologie allgegenwärtig – zugleich sind die Einwohner offen und tolerant. Das Flair der Trauminsel begeistert Touristen. Dass manche dabei ihre Hüllen fallen lassen, hat nun Folgen.

Außerdem in der neuen Ausgabe – Events, Reisenews und Lokalnachrichten aus allen Landesteilen sowie die nächsten Folgen des Thailand-Fortsetzungsromans Alle lieben Mr John von Wolfgang Rill und der Gartengeschichten von Hans Fritschi.

