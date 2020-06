Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuen PDF-Ausgabe FA13/2020 mit informativen Nachrichten und spannenden Reportagen aus Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, Pattaya, Phuket und allen anderen Landesteilen:

Während sich der Großteil der Projektentwickler noch in der Corona-Schockstarre befindet, zeigt sich Andrew Stocks, CEO von Sunshine International, Thailands führender Marke von Ruhestandsresidenzen, unbeeindruckt von der anhaltenden Covid-19-Krise und gibt Vollgas. „Klotzen, nicht kleckern!“, lautet die Devise des agilen britischen Geschäftsmannes, der in einer Rekordzeit von nur zwei Jahren ein Firmenimperium aus dem Boden gestampft hat, das seine Mitbewerber vor Neid erblassen lässt. Im Interview mit dem Magazin DER FARANG erklärt Stocks, warum die Zusammenstreichung des Werbebudgets in Krisenzeiten zur Kostenreduzierung einem Unternehmen am Ende mehr schadet als nützt und warum er seine Expansionspläne nicht von einem Virus auf den Kopf stellen lässt.

Das Büro der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) auf Phuket hat eine neue Kampagne mit dem Namen Phuket Great Time gestartet, um Touristen nach dem Sieg über Corona wieder willkommen zu heißen. Wir verraten Ihnen, weshalb es sich für Sie lohnt, vor Ihrem nächsten Phuket-Besuch auf der Webseite der Kampagne vorbeizuschauen.

Mit dem Inkrafttreten der vierten und somit letzten Phase der Lockerung der Corona-Beschränkungen am 15. Juni dürfen nach Angaben des Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) inzwischen 95 Prozent aller durch die Notstandsgesetze der Regierung zur Schließung gezwungenen Geschäftsbereiche wieder unter Auflagen öffnen. Die Redaktion hat für Sie eine Übersicht zusammengestellt, was ab sofort wieder (unter welchen Auflagen) erlaubt ist und welche Geschäfte wieder geöffnet werden dürfen.

Am 11. Juni stellte eine mit der Entwicklung des Eastern Economic Corridor (EEC) beauftragte Arbeitsgruppe der Öffentlichkeit auf einer Pressekonferenz im Rathaus ihre Zukunftsvision für die Entwicklung der Touristenmetropole bis zum Jahr 2025 vor. Wir haben für Sie die Zukunftsvisionen der Stadtverwaltung unter die Lupe genommen, mit denen Pattaya zum Herzstück des östlichen Wirtschaftskorridors entwickelt werden soll.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Diesem Sprichwort folgend finden Sie in der neuen Ausgabe eine Auswahl an ausdrucksstarken Fotos der Redaktion von der neuen Normalität in Bangkok nach der Aufhebung der meisten Corona-Beschränkungen.

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) hat in Zusammenarbeit mit der thailändischen Abteilung für Meeres- und Küstenressourcen und dem thailändischen Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt Koh Tao in der Südprovinz Surat Thani als eine Insel mit einer starken Gemeinschaft ausgezeichnet, die sich für den Schutz der Korallenriffe einsetzt. Was damit ausgerechnet die japanische Comic-Katze „Hello Kitty“ zu tun hat, auch das verraten wir Ihnen!

Hua Hins Hotellerie wagt den Schritt zur Öffnung in Corona-Zeiten – und dies ziemlich erfolgreich! Wir zeigen der Leserschaft auf, dass neben der guten Anbindung nach Bangkok besonders den „Home-Office“-Regelungen der großen Unternehmen in der Hauptstadt zu verdanken ist, dass sich die Hotels und Resorts im königlichen Seebad bis Ende Juni einer guten Auslastung erfreuen.

Ein Elefanten-Camp in Chiang Mai wagt den Drahtseilakt, trotz Massenarbeitslosigkeit in der thailändischen Bevölkerung und Einreisestopp für ausländische Touristen Einnahmen zu generieren, um die extrem hohen Futterkosten für die vom Hungertod bedrohten grauen Riesen zu decken. Wie dieses ehrgeizige Ziel ausgerechnet mit freiem Eintritt erreicht werden soll, das erklärt Camp-Besitzerin Anchalee Kalmapijit in der neuen Ausgabe.

Neben vielen interessanten Lokalnachrichten aus allen Regionen des Landes finden Sie in der neuen Ausgabe viele weitere spannende Themen, unter anderem ein grünes Wunder in Pattayas Discovery Garden, eine Übersicht zur Verlängerung der Reisewarnung für 160 Länder der deutschen Bundesregierung, ein Testbericht zum neuen Huawei Matebook X Pro sowie innovative Vorsorge und Therapie genetisch bedingter Krebserkrankungen im Bumrungrad International Hospital in Bangkok.

Die Redaktion wünscht Ihnen viel Lesevergnügen – bleiben Sie gesund!

