Geisterfest Phi Ta Khon – Der Geisterglaube ist in Thailand tief verwurzelt. Eines der bekanntesten Geisterfeste im Königreich ist Phi Ta Khon. Das farbenfrohe und ausgelassene Fest im Bezirk Dan Sai in der Nordostprovinz Loei ist für ausländische Besucher ein ganz besonderes Erlebnis. Dieses Jahr finden die Feierlichkeiten vom 1. bis 3. Juli statt. Alle Festival-Infos. (PDF-Ausgabe)

Regen-Vokabular für den Urlaub in der Monsunzeit – Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha überraschte während einer Rede auf Phuket seine Zuhörer, als er verkündete, dass ausländische Touristen Thailand gerne besuchen würden, weil sie den Regen während der Monsunzeit erleben möchten. Besonders, wenn sie die besonderen thailändischen Bezeichnungen für die unterschiedlichsten Regenfälle kennen, die wir Ihnen in der neuen Ausgabe vorstellen! (PDF-Ausgabe)

ie Sorgen der Pandemie hinter sich lassen – Thailand wurde im Rahmen der „Visa Global Travel Intentions Study 2021“ als das weltweit viertattraktivste Reiseziel in der Postpandemiephase eingestuft. Gemäß dem Ranking sind Bangkok, Phuket, Chiang Mai und Hua Hin die thailändischen Städte, nach denen internationale Reisende online am meisten suchen. Ein Blick auf die Ergebnisse der Studie. (PDF-Ausgabe)

Pattaya feiert „100 Jahre Pit Bull“ – Am vierten Juni luden Khun Ae (40) und Staubi (60) alle ihre Freunde und Stammgäste zu ihrem 100. Geburtstag in die Pit Bull Food & Corner Bar ein. Eindrücke von einem rauschenden Fest! (PDF-Ausgabe)

Strahlende Schüler und stolze Eltern – In einer kleinen, aber hochkarätigen Abschlussfeier erhielten die Mitglieder der diesjährigen Abschlussklassen der RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok – ihre Matura- und Sekundarschulzeugnisse. Ein Rückblick auf zwei besondere Ereignisse. (PDF-Ausgabe)

Legalaew?! – Thailand ist im Cannabis-Fieber, nachdem der private Anbau legalisiert sowie Marihuana und Hanf von der Betäubungsmittelliste gestrichen wurden. Eine Fotostrecke zum aktuellen Ganja-Hype! (PDF-Ausgabe)

Mae Wang, Mae Wing und weiter – Die in Chiang Mai ansässige Reiseautorin Konstanze Moss berichtet eindrucksvoll von ihrem erlebnisreichen Tagesausflug in den Südwesten von Chiang Mai. Begleiten Sie uns! (PDF-Ausgabe)

Betörende Blüte der Siamesischen Tulpe – Der Geheimtipp für Hobbygärtner und Botaniker sowie für jeden, der einen entspannten Tag in herrlicher Naturkulisse verbringen möchte, ist die Blütesaison der Kurkumapflanze im Nationalpark Pa Hin Ngam in der Provinz Chaiyaphum im Nordosten des Landes, die auch auch als „Siamesischen Tulpe“ bekannt ist und von den Einheimischen „Dok Kra Jiao“ ( ดอกกระเจียว ) genannt wird. (PDF-Ausgabe)

Wellnessurlaub im königlichen Seebad – Das thailändische multinationale Hotelunternehmen Dusit International bietet sein im letzten Jahr erfolgreich auf dem Markt lanciertes Wellness-Konzept Devarana Wellness ab sofort auch im renommierte Dusit Thani Hua Hin Resort in Thailands beliebter Küstenstadt Hua Hin an. Erfahren Sie mehr. (PDF-Ausgabe)

Schlachten und verspeisen in Shimulia – Bangladeschs YouTube-Dorf geht mit Kochvideos viral. Eine verblüffende Geschichte. (PDF-Ausgabe)

50 Jahre „Napalm-Mädchen“ – Nackt und schreiend läuft ein junges Mädchen frontal auf den Fotografen zu. Der drückt den Auslöser – und hält in einem winzigen Moment den großen Schrecken des Vietnamkrieges auf Film fest. „The Terror of War“ – so der Titel der Aufnahme – ist noch fünf Jahrzehnte später eine der bedeutendsten und authentischsten Darstellungen von Gewalt und Gräueltaten, denen die Zivilbevölkerung in einem Krieg ausgesetzt ist. Die neunjährige Phan Thi Kim Phuc hat sich als Symbol ins weltweite Gedächtnis eingebrannt. (PDF-Ausgabe)

Freuen Sie sich außerdem auf interessante Lokalnachrichten, nützliche Reisenews, Veranstaltungshinweise in Bangkok und Pattaya, Hans Fritschis Gartengeschichten sowie den nächsten Teil des Thailand-Fortsetzungsromans Alle lieben Mr John von Wolfgang Rill. In einem neuen Gastbeitrag präsentiert Rechtsanwalt Christian Rasp seine Einschätzung zu den größten Herausforderungen für die deutsche Politik.

Die Druckausgabe FA13/2022 erscheint am Freitag, 17. Juni 2022