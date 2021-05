Thailand ist bekannt für seine palmengesäumten Strände, türkisblauen Meeresfluten und smaragdgrünen Dschungel. Bei Kaffee hingegen denken nur die wenigsten Menschen an das tropische Urlaubsparadies. Doch mit über 80.000 Tonnen pro Jahr ist das Königreich die Nummer Drei unter den südostasiatischen Kaffeeproduzenten und auch die Qualität thailändischer Kaffeebohnen kann durchaus mit denen aus Südamerika mithalten.

Die stellvertretende Sprecherin im Büro des Premierministers Traisuree Traisarankun hat Details zu den vier Schritten genannt, mit denen sich das Land für geimpfte ausländische Touristen öffnen und die Tourismusbranche wieder zur Normalität zurückkehren wird. Ein Überblick.

Der Beginn der Regenzeit ist für Leckermäulchen der schönste Zeitpunkt des Jahres – die Obstsaison. Im Mai und Juni präsentiert sich die Ostküste als ein tropisches Schlaraffenland, wenn die Obstplantagen ihre Pforten für Besucher öffnen und umfangreiche Fruchtbuffets zum Festpreis anbieten, bei denen man sich den Bauch mit Vitaminen ordentlich vollschlagen kann. Drei vitaminreiche Ausflugstipps.

Da in der Covid-19-Krise jeder Supermarktbesuch das Infektionsrisiko erhöht, schätzen selbst überzeugte Smartphone-Gegner die Vorteile des E-Commerce. Für betagte Ruheständler wiederum, die wegen Alterserscheinungen keine Einkäufe ohne Hilfe erledigen können, sind Online-Shops mit Warenlieferung nach Hause eine willkommene Erleichterung im Alltag. Wir stellen Ihnen die populärsten Online-Shopping-Portale thailändischer Einzelhandelsketten in Pattaya vor.

In Thailand sind die Geister los. Jedenfalls glauben das immer mehr junge Leute, die in ihrer Freizeit Jagd auf Gespenster machen. Aber nicht alle befürworten den Grusel-Trend, wie Sie in der neuen Ausgabe erfahren.

Christian Vogel aus Bülach (CH) ist der neue Rektor der RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok. Wir stellen Ihnen den Schweizer Pädagogen in einem Interview vor.

Viele Residenten in Bangkok gehen langsam die Ideen aus, wie sie die nun unbegrenzt zur Verfügung stehende Zeit am besten rumkriegen können. Viele sehnen sich besonders nach einem gehaltvollen kulturellen Angebot als Alternative zu Netflix, YouTube und Co. Die Redaktion hat den Kampf gegen die Langeweile aufgenommen und einige Empfehlungen zusammengestellt, mit denen sich ausländische Residenten die Zeit vertreiben können – natürlich auch außerhalb Bangkoks!

Corona hat dem thailändischen Tourismus einen schweren Schlag verpasst. Von den Auswirkungen der Covid-19-Krise auf Phuket berichtet die sehenswerte Fernsehreportage Thailand: Kein Tourist mehr auf Phuket von ARTE. Dank des Streaming-Angebots der Online-Mediathek des deutsch-französischen Kultursenders kann der Beitrag auch von Urlaubern und Residenten in Thailand angeschaut werden. Wir fassen zusammen, um was es in dem sehenswerten Beitrag geht.

In der Vollmondnacht zum 26. Mai gedenken Buddhisten weltweit der Geburt, Erleuchtung und dem Tod von Buddha. Visaka Bucha, auch Vesakh genannt, dient der bewussten Suche nach gemeinsamen Wurzeln der unterschiedlichen buddhistischen Traditionen in aller Welt. Erfahren Sie mehr über Thailands wichtigsten buddhistischen Feiertag.

Neben interessanten Lokalnachrichten aus allen Regionen Thailands und aus den Nachbarländern sowie unseren beliebten Kolumnen finden Sie in der neuen Ausgabe viele weitere interessante Berichte, u.a. über eine Blüte in Hans Fritschis‘ Discovery Garden in Nong Khai, die an eine Klitoris erinnert; über Impfneid; Impfscharm und die Freiheit der anderen, Behandlungsmöglichkeiten von Kniebeschwerden, über Vietnams Friedhof der Feuerstühle; über ein neues Analyseverfahren zu Plastikartikeln, die von Mantarochen aufgenommen werden und über sensorgesteuerte Badezimmerarmaturen in Covid-19-Zeiten.

