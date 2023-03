Thailand ehrt seine Elefanten – Am Montag, 13. März 2023 findet in Thailand ein für westliche Besucher eher ungewöhnlicher Feiertag statt: Dann nämlich feiert das Königreich den Nationalen Elefantentag. Mit dem Ehrentag zugunsten der Dickhäuter soll die Öffentlichkeit für die Rettung der grauen Riesen und deren Lebensraum sensibilisiert werden. Denn Elefanten genießen in der thailändischen Gesellschaft einen hohen Stellenwert: Die Tiere sind wichtige Symbole für die Nation und auch für das Königshaus.

Jahrestag der vier Wunder – Makha Bucha ist einer der wichtigsten buddhistischen Feiertage in Thailand. Er findet immer am Vollmondtag des dritten Mondmonats statt, in diesem Jahr am Montag, 6. März. Der gesetzliche Feiertag erinnert an Buddhas Predigt vor 1.250 Mönchen, das Herzstück der buddhistischen Lehre.

Sound on the Sand – An jedem Freitag und Samstag im März verwandelt sich die sichelförmige Bucht von Pattaya wieder in die längste Open-Air-Bühne des Landes, wenn unter dem Motto „Sound on the Sand“ das „Pattaya Music Festival“ stattfindet. Die beliebtesten Bands Thailands werden mit angesagter Rock- und Pop-Musik dafür sorgen, dass die Ostküstenmetropole ihrem Ruf als Pattaya-Hauptstadt des Landes alle Ehre macht. Das Konzertprogramm.

Knuspriges unterm Jumbojet! – Den Nachtmarkt „Runway Street Food“ an der Second Road in Nord-Pattaya kann man wegen seines ausrangierten Jumbojets der in der Marktmitte als origineller Eyecatcher dient, wohl kaum verfehlen. Neben thailändischem Street-Food hat sich hier jedoch ausgerechnet eine Spezialität aus der Rheinebene zum Publikums-Hit entwickelt: Elsässischer Flammkuchen. Erfahren Sie mehr!

Bangkoker lernen, wie man Schlangen fängt – In Thailand gibt es über 200 Schlangenarten, etwa 30 sind giftig. Da die Tiere auch immer öfter in Häuser vordringen, lernen die Einwohner der Hauptstadt nun, wie man sie fängt. Eine Fotostrecke.

Willkommen im Paradies – Immer mehr Europäer haben genug von Stress, Hektik, kalten Wintern und pessimistischen Zukunftsaussichten. Der Wunsch, in einem Land zu leben, wo die Sonne öfters scheint, wo das Meer zum Baden einlädt, wo Lebensfreude spürbar ist und das Geld noch etwas wert ist, wird bei vielen immer größer. Hier setzen die Pepperwood Resorts an, die nur 30 Minuten südlich von Pattaya an der Ostküste liegen. Neugierig?

Auswandern mit Sammel- und Einzelcontainer – Sie wollen nach Thailand auswandern und suchen nach einem verlässlichen Umzugsunternehmen, das sich um den Transport ihres gesamten Hausrates von Deutschland, Österreich oder der Schweiz ins ferne Königreich sowie um alle anfallenden Zollformalitäten kümmert? Erfahren Sie mehr!

Wo Flüstern in Bangkok cool ist – Flüsterbars sind ein Phänomen: Angelehnt an die geheimen Kneipen während der Prohibition in den USA in den 1920er Jahren erleben die Speakeasies seit Jahren eine Renaissance. Ein Ende des Booms? Nicht abzusehen. Was macht die versteckten Lokale in Bangkok so erfolgreich?

Vom Straßenjungen zum CEO – Zehntausende Kinder leben allein auf den Straßen Vietnams, wie viele genau, weiß niemand. Bedroht werden sie von Pädophilen und Menschenhändlern. Aber es gibt Helfer, die selbst der Obdachlosigkeit entkommen sind. Auf der Suche nach den vergessenen Kindern von Hanoi.

Altersruhesitz Thailand – Nachdem Corona viele Menschen daran hinderte, in ferne Länder zu reisen, ist jetzt wieder alles möglich. Auch Thailand hat seine Beschränkungen aufgehoben und der Tourismus boomt. Viele Senioren machen sich wieder Gedanken, in ein warmes Land zu ziehen, ein Land, wo die Lebenshaltungskosten niedriger sind und man in der Wärme und unter Palmen einen angenehmen Lebensabend verbringen kann. Autorin Ursula Spraul-Doring hat diese Situation zum Anlass genommen, den Informationsteil ihres Buches Altersruhesitz Thailand zu überarbeiten. Ein Lesetipp!

Außerdem in der neuen Ausgabe: Reisenews, Lokalnachrichten und Events aus allen Landesteilen und die nächste Folge des Thailand-Fortsetzungsromans Alle lieben Mr John von Wolfgang Rill und der Gartengeschichten von Hans Fritschi, in denen er die Leser in dieser Ausgabe mit auf eine Fahrt mit dem Schnellzug von Vientiane nach Luang Prabang nimmt.

Die Druckausgabe FA05/2023 erscheint am Freitag, 3. März 2023