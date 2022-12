Weihnachten im Tropenparadies – Während in der fernen Heimat langsam, aber sicher die Temperaturen fallen und Daheimgebliebenen den Minusgraden mit einer heißen Tasse Glühwein auf dem Christkindlmarkt entgegenwirken, genießen Thailandurlauber das Fest der Liebe in herrlich tropischen Resorts, festlich dekorierten Hotels oder natürlich am Strand. DER FARANG wünscht seiner Leserschaft ein frohes Weihnachtsfest und präsentiert eine Übersicht zu den diesjährigen Weihnachtsveranstaltungen in den Touristengebieten seiner Anzeigenkunden.

Street-Food-Paradies in Pattayas Norden – Historische Holzbauten, schmale Gassen mit traditionellen Geschäften und der ins Meer mündende Khlong bestimmen das Stadtbild Nakluas im Norden von Pattaya. Vom 10. Dezember 2022 bis zum 29. Januar 2023 will die Stadt Pattaya das über einen langen Zeitraum traditionell Gewachsene wieder zwei Monate lang touristisch nutzen: die „Naklua Walking Street“ ist zurück!

„Kultourismus“ in Mukdahan – Das Dorf Ban Phu in Mukdahan im thailändischen Nordosten (Isaan) geht mit gutem Beispiel voran, indem es das Selbstversorgungswirtschaftsmodell des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej in den Alltag der Menschen einfließen lässt. Ban Phu ist die erste kulturelle Gemeinschaft der Provinz, die den Tourismus, die lokale Wirtschaft und die Erhaltung der Volkstraditionen fördern soll.

Wie geht es weiter im BZP? – Das Begegnungszentrum Pattaya (BZP) ist inzwischen ein fester Bestandteil des Lebens der deutschen Community in Pattaya. Doch der deutsche Treffpunkt sieht sich mit horrenden Mietforderungen konfrontiert. Wie geht es weiter?

Feinschmeckerbibel für Bangkok und mehr – Ein Blick auf die Empfehlungen für das Jahr 2023 des renommierten Restaurantführer Guide Michelin Thailand.

Oldtimerparade durch Hua Hin – Die Vintage Car Association richtet bereits zum 20. Mal ihre aufsehenerregende Oldtimerparade durch das königliche Seebad aus. Ein Blick auf die Höhepunkte.

Border Run ab Ubon Ratchathani – Sind die 45 Tage schon fast wieder um und wird eine Visumsverlängerung nötig? Dann nichts wie ab in den äußersten Nordosten Thailands und schnell das Nachbarland besucht, und es gibt wieder 45 Tage Thailand! Doch man sollte ruhig ein bisschen Zeit einplanen, denn auf beiden Seiten der Grenze gibt es so viel zu entdecken!

Bankkonto in Thailand eröffnen – Für viele Expats ist die Eröffnung eines Bankkontos in Thailand mit großen Problemen verbunden. Unser Gastautor Silko Vogt hat im Oktober 2022 im Rahmen seiner Auswanderung ein Konto in Thailand mit Non-Immigrant O Visum eröffnet und teilt in der neuen Ausgabe seine Erfahrungen.

Thailand, der Norden – Nach dem coronabedingten Einbruch sind Fernreiseziele in diesem Jahr wieder im Kommen. Zum Start der Winterreisesaison erweitert der Michael Müller Verlag sein Fernreiseprogramm mit einem 408 Seiten starken Reisehandbuch über den Norden Thailands. Der neue Nordthailandreiseführer von Sandra Wohlfart ist die perfekte Geschenkidee für Thailandfans an Weihnachten!

Außerdem in der neuen Ausgabe: Jede Menge Lokalnachrichten aus allen Landesteilen sowie die nächste Folge des Thailand-Fortsetzungsromans Alle lieben Mr John von Wolfgang Rill.

Die Druckausgabe FA25/2022 erscheint am Freitag, 9. Dezember 2022