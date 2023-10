Thailand feiert das Vegetarierfest – Das Vegetarierfestival ist ein faszinierendes Ereignis, das die tiefe Verwurzelung der chinesischstämmigen Gemeinschaften mit ihrer spiritualen Überzeugung zelebriert. Das Fest, auch bekannt als „Tesagan Gin Je“, hat seine Wurzeln in der chinesischen Tradition und wird in Thailand im Oktober gefeiert. Touristen können sich von den farbenprächtigen Prozessionen und der reichhaltigen pflanzlichen Küche verzaubern lassen.

Totengedenken für ein gutes Karma – Im Theravada-Buddhismus wird den Verstorbenen mit dem Wan-Sart-Tag gedacht, auch bekannt als „Wan Saart“ oder „Thai Sart“. Theravada, die älteste noch existierende Schultradition des Buddhismus, leitet ihre Abstammung von den ersten Anhängern des Buddha ab, wie es die altindische Sprache Pali beschreibt – die Schule der Ältesten.

Mystische Feuerbälle des Naga-Königs – Mit „Bung Fai Paya Nak“ („Feuerbälle des Naga-Königs“) wird ein sehr seltsames Naturereignis bezeichnet, das jedes Jahr in der nordostthailändischen Provinz Nong Khai, nahe der laotischen Grenze, stattfindet.

Erfolgreiche Expansion und Nachhaltigkeit – Am 28. September 2023 feierte der Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok sein 17-jähriges Bestehen mit beeindruckenden Meilensteinen: 756,47 Millionen Passagiere, 4,74 Millionen Flüge und ein Luftfrachtaufkommen von 20,95 Millionen Tonnen. Doch das ist nur der Anfang einer noch ambitionierteren Reise. Der Flughafen hat klare Pläne für Erweiterungen sowie Modernisierungen und blickt optimistisch in die Zukunft.

>> Download PDF-Ausgabe<<

Kletterabenteuer in Bangkok – Immer mehr Hobby- und Profikletterer trainieren ihre Fähigkeiten in einer der vielen Kletterhallen Bangkoks, wo sie hoch aufragende Wände und farblich gekennzeichnete Herausforderungen überwinden. Während sie diese der Schwerkraft trotzenden Routen erklimmen, trainieren sie nicht nur ihren ganzen Körper, sondern werden auch Teil einer eng verbundenen Gemeinschaft.

Thailands heißester Strandlauf – Der alljährliche „Pattaya International Bikini Beach Race“ genießt den Ruf als eine der aufsehenerregendsten und außergewöhnlichsten Laufveranstaltungen der Touristenmetropole – treten hier doch Jahr für Jahr viele aufreizenden Bikini-Schönheiten sowie gut trainierte Männer gegeneinander im Strandlaufwettkampf an.

Nakluas Khlong putzt sich heraus – Neben den vielen Megaprojekten der Stadt Pattaya sind es manchmal besonders die kleinen Bemühungen innerhalb lokaler Gemeinschaften, die das Leben in der Touristenmetropole angenehmer gestalten und zu einem positiven Image des Urlaubsortes beitragen. So kürzlich geschehen in Naklua, wo das Khlong-Ufer aufgewertet wurde.

Eine löchrige Angelegenheit – Über eine Woche kein Fleisch und Alkohol. Das ist das auferlegte Ziel, mit dem Thais chinesischer Abstammung beim jährlichen Vegetarier-Festival ihre Gläubigkeit unter Beweis stellen. Chinesische Gemeinden in ganz Asien begehen dieses Fest. Aber nirgends ist es so bizarr und eine so löchrige Angelegenheit wie auf Phuket, wo das wohl skurrilste Festival des Landes von Sonntag, 15. Oktober bis Montag, 23. Oktober 2023 gefeiert wird.

Phuket erhält einen neuen Smart-Pier – Die regionale Schifffahrtsbehörde von Phuket arbeitet daran, ihren vierten privat betriebenen Pier in einen intelligenten Pier umzuwandeln, um Touristen bessere Dienstleistungen anzubieten.

Geschwindigkeit, Lärm und Emotionen – Die Provinz Buriram im Nordosten von Thailand wird von Freitag, 27. Oktober bis Sonntag, 29. Oktober 2023 zum vierten Mal Gastgeber des OR Thailand MotoGP Grand Prix sein. Die Veranstaltung, die das 17. des 20 Rennen umfassenden MotoGP-Kalenders ist, wird auf dem Chang International Circuit ausgetragen. Im letzten Jahr gewann der portugiesische KTM-Pilot Miguel Oliveira das vom Wetter geprägte Rennen.

Die Qualen der Gallebären – Bärengalle wird in der traditionellen chinesischen Medizin gegen allerlei Leiden eingesetzt. Um den begehrten Saft zu gewinnen, müssen Bären unvorstellbare Qualen durchmachen. Aber in Vietnam verbuchen Tierschützer Erfolge - und hoffen, dass andere Länder nachziehen.

Außerdem in der neuen Ausgabe: Lokalnachrichten, Reise-News und Veranstaltungen aus allen Landesteilen, die neuesten Gartengeschichten von Hans Fritschi, eine neue Kolumne von Ce-eff zum Thema Tourismus und einen Gastbeitrag von Christian Rasp zum Thema Was die Demokratie wirklich gefährdet.

Die Druckausgabe FA20/2023 erscheint wie gewohnt am Freitag, 13. Oktober 2023.