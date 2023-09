Chonburi lässt die Büffel rennen – Bald ist es wieder soweit: Das alljährliche Büffelrennen in Chonburi steht vor der Tür! Am 28. Oktober 2023 werden wieder wagemutige Reiter auf ihren majestätischen Büffeln um den Sieg kämpfen. Seien Sie dabei, wenn die Strecke bebt und die Menge in Ekstase versetzt wird! Erleben Sie hautnah die fesselnde Tradition dieses einzigartigen Events zum Ende der buddhistischen Fastenzeit, das die Herzen von Hunderten Schaulustigen höherschlagen lässt.

Konsequentere Besteuerung von Einkommen aus dem Ausland – Srettha Thavisin ist seit August 2023 neuer Premierminister in Thailand. Als eine der ersten Amtshandlungen hat er angeordnet, das bestehende Steuersystem genau unter die Lupe zu nehmen sowie diverse Regelungen auf den Prüfstand zu stellen und Schlupflöcher zu schließen. Rechtsanwalt Christian Rasp zu den neuen Regeln der Einkommensbesteuerung, die auch in Thailand lebende Ausländer betreffen.

Debatte um neue Panda-Leihgaben in Thailand – Riesenpandas sind süß – und ein Instrument der Diplomatie. Thailands letztes Exemplar ist im April gestorben. Jetzt will die Regierung China um Nachschub bitten. Tierschützer wollen das verhindern.

Nachrichtensplitter aus Bangkok – Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Diesem Sprichwort folgend enthält die neue Ausgabe eine Auswahl an ausdrucksstarken Fotos zu Ereignissen der letzten zwei Wochen.

Hua Hin als Manga-Comic – Der Einfluss japanischer Manga auf die Popkultur weltweit ist unbestreitbar, und Thailand ist keine Ausnahme. In den letzten Jahrzehnten haben Manga im Königreich eine erhebliche Popularität erlangt und sind zu einem wichtigen Bestandteil der thailändischen Unterhaltungskultur geworden. Die Anziehungskraft, die diese japanischen Comics auf ihre Fans ausüben, macht sich die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) in Prachuap Khiri Khan zu Nutze und präsentiert eine Manga-Fotoserie über die Sehenswürdigkeiten in Hua Hin.

Thailand feiert den „Endtag der Regenzeit“ – Das bevorstehende Ende der buddhistischen Fastenzeit, von Thailändern „Wan Ok Phansa“ genannt – „Endtag der Regenzeit“ – findet in Thailand und Laos jedes Jahr zum Ende der Monsunzeit statt. Der Termin für diesen wichtigen buddhistischen Feiertag fällt dieses Jahr auf Sonntag, 29. Oktober. Er markiert auch den Startschuss zur fröhlichen Volksfestsaison. Wir stellen Ihnen drei einzigartige Festivals vor.

Thailands Süden als Wellness-Hub – Top-Player aus der Tourismus- und Immobilienindustrie auf Phuket haben Thailands neuen Premierminister Srettha Thavisin aufgefordert, den Andaman Wellness Economic Corridor“ (AWC) zu prüfen, um Investitionen anzuziehen und dem weltweiten Wellness-Trend zu folgen. Dieser Aufruf erfolgte im Anschluss an Sretthas Besuch in Phuket und Phang-nga Ende August dieses Jahres, bei dem er Input aus dem privaten Sektor zur Förderung des Tourismus in diesen Provinzen einholte.

Cannabis vom Olymp bis Nepal – Der Umgang mit Cannabis ist weltweit ein Thema, nicht nur in Deutschland. In Uruguay gibt es das Rauschmittel längst legal in Apotheken, in Kalifornien in schicken „Dispensaries“. Thailand gilt als jüngstes Pot-Paradies – und Amsterdam hat neue Regeln.

Freuen Sie sich auch auf Lokalnachrichten und Reisenews aus allen Landesteilen, eine neue Folge der Gartengeschichten von Hans Fritschi, einen neuen Gastbeitrag mit dem reißerischen Titel Augenöffner von Christian Rasp und eine neue Kolumne von Ce-eff mit dem Titel Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins.

