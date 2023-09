Fischerromantik in Pattayas Norden – In Naklua im Norden von Pattaya ist die althergebrachte Fischereitradition noch immer sehr lebendig und zieht sowohl ausländische als auch inländische Besucher in Strömen an, für die ein Besuch auf dem historischen Fischmarkt ein unvergessliches Erlebnis ist. Das hat auch die Stadt Pattaya erkannt und hat die „Naklua Old Town“ mit ihrem wuseligen Fischmarkt sowie angrenzendem Lan-Pho-Park einer kostspieligen Verjüngungskur unterzogen.

Großbrand auf dem Pattaya Floating Market – Großeinsatz für die Feuerwehr in Pattaya: Am 7. September 2023 entfachte auf dem Pattaya Floating Market ein schwerer Brand, der große Teile des vorwiegend aus Holzgebäuden bestehenden schwimmenden Marktes zerstörte. Die Schäden werden auf mindestens 70 Millionen Baht beziffert. Ein Rückblick auf die Katastrophe.

Bald wieder freie Fahrt auf der Pattaya Beach Road – Nur wenige Wochen vor dem Start der touristischen Hochsaison, wenn wieder sonnenhungrige Urlauber aus der westlichen Hemisphäre in den Flieger steigen, um der Kälte für einige Wochen oder Monate zu entkommen, präsentiert sich die Pattaya Beach Road immer noch als eine Dauerbaustelle, die mit langen Staus die Nerven von Einwohnern und Touristen strapaziert. Die Stadtverwaltung setzt nun alle Hebel in Bewegung, damit die Arbeiten noch rechtzeitig vor dem Eintreffen der Touristenmassen fertiggestellt werden können.

Nans kulturelles Erbe entdecken – Die Provinz Nan in der nördlichen Region von Thailand ist weithin bekannt für ihre atemberaubende Berglandschaft, ihre eindrucksvollen Tempel und die traditionelle Steinsalzgewinnung. Doch abseits dieser bekannten Attraktionen warten zahlreiche kulturelle Schätze darauf, entdeckt zu werden.

Eintauchen in Thailands Tradition und Kultur – In Bangkok, wo das Moderne oft auf das Traditionelle trifft, findet ein spektakuläres Schauspiel statt, das die jahrhundertealte thailändische Kultur auf beeindruckende Weise zum Leben erweckt: der Khon-Maskentanz. Dieser Tanz, der eine wichtige Rolle in der thailändischen Kultur und Geschichte spielt, hat sich über die Jahre hinweg zu einem kulturellen Erbe entwickelt, das in der heutigen Zeit immer noch stark lebendig ist. Im November wird die Support Foundation Ihrer Majestät, Königin Sirikit, die Zuschauer mit einer beeindruckenden Khon-Aufführung namens „Kumbhakarna Thod Nam“ begeistern.

Emissionsfrei durch Bangkoks Altstadt – Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) fördert klimaschonende Tourismusroute entlang des Phadung-Krung-Kasem-Kanals in Bangkok. Durch Aktivitäten, die den CO2-Fußabdruck reduzieren, sollen Besucher der thailändischen Hauptstadt zu einem verantwortungsvollen Tourismus ermutigt werden.

Essbare Pflanzen ganz aus unserem Garten – 19 Schüler der dritten Stufe der St. Andrews-Privatschule besuchten den Discovery Garden Pattaya. Das Ziel des Besuchs waren essbare Pflanzen, über die Hans Fritschi in seiner neuesten Gartenkolumne berichtet.

Hunde im Kochtopf? – Hunde gelten als bester Freund des Menschen. Aber in Teilen Asiens landen sie im Kochtopf. Vorher müssen sie entsetzlich leiden. Einem der barbarischsten Märkte Indonesiens wurde der Verkauf von Hunde- und Katzenfleisch jetzt verboten. Aber die Tradition lebt noch.

Neben Kurznachrichten und Reisenews aus allen Landesteilen beinhaltet die neue Ausgabe auch eine neue Kolumne von Ce-eff Krüger und das Finale von Wolfgang Rills Thailandroman Alle lieben Mr John.

>> Download PDF-Ausgabe<<

Die Druckausgabe FA18/2023 erscheint wie gewohnt am Freitag, 1. September 2023