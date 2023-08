Fernweh nach Thailand – Tauchen Sie ein in eine faszinierende Welt aus exotischer Kultur, traumhaften Stränden und atemberaubenden Tempeln. Entdecken Sie das Land des Lächelns und lassen Sie sich von der Vielfalt Thailands verzaubern. Ob Abenteurer, Entspannungssuchender oder Kulturliebhaber – hier kommt jeder auf seine Kosten. Tauchen Sie ein in das bunte Treiben der Märkte, genießen Sie die exotische Küche und erleben Sie unvergessliche Sonnenuntergänge. Thailand ruft, sind Sie bereit für das Abenteuer Ihres Lebens? Anlässlich des Thai Food & Culture Festival in Bülach (Schweiz) präsentiert DER FARANG eine Reise-Sonderausgabe mit vielen Tipps zum Reisen und Auswandern ins tropische Königreich.

Verreisen in der Regenzeit – Nicht nur bei langjährigen Residenten, auch bei Urlaubern stehen Thailand-Reisen während der Regenzeit hoch im Kurs: Die Hotels senken ihre Preise und beliebte Touristenziele sind weitaus weniger überlaufen, was einen authentischeren und äußerst entspannten Aufenthalt ermöglicht. Wir nehmen Sie mit auf ein Weingut in Pak Chong, dem „Tor zum Khao Yai“.

Höhenrausch in der Big Mango – Willkommen in Bangkok, der pulsierenden Hauptstadt Thailands, wo moderne Architektur und Tradition Hand in Hand gehen. In der Sonderausgabe nehmen wir Sie mit auf eine faszinierende Reise auf den 304 Meter hohen und 85 Etagen umfassenden Baiyoke II Tower, der nach den Magnolias Waterfront Residences (315 Meter, 70 Etagen) und Maha Nakhon (314 Meter, 79 Etagen) das dritthöchste Hochhaus der Millionenmetropole ist.

Pattaya abseits ausgetretener Pfade – Pattaya ist eine pulsierende Touristenhochburg an der Ostküste Thailands, die vor allem für ihr lebhaftes Nachtleben weltbekannt ist. Doch auch hier gibt es sie noch: Echte Geheimtipps mit viel Lokalkolorit, die landesinteressierten Besuchern einen authentischen Einblick in das traditionelle Leben und den Alltag der Einheimischen bieten. Ein Ausflug ins ehemalige Fischerdorf Naklua im ruhigen Norden des Stadtgebiets.

Sattahip auf Sonnenkurs – An Thailands sonnenverwöhnter Ostküste hat sich eine kleine Solarrevolution abgespielt, die nicht nur die Umwelt schützt, sondern auch erhebliche Kosteneinsparungen für ihre Nutzer bringt. Martin Koller, der Schweizer Inhaber des beliebten The Bikers Café Thailand, entschied sich kürzlich, sein Restaurant in Sattahip und sein Gästehaus in Pattaya mit Solaranlagen auszustatten, um den stetig steigenden Stromrechnungen entgegenzuwirken und gleichzeitig einen Beitrag zum Schutz der begrenzten Ressourcen Thailands zu leisten.

>>>Download PDF-Ausgabe<<<

Entspannung an Thailands Royal Coast – Eine jüngst von Studenten der Stamford International University durchgeführte Studie hat ergeben, dass Touristen Hua Hin und die Region „Royal Coast“ als ein friedliches und entspannendes Reiseziel mit einer atemberaubenden natürlichen Umgebung wahrnehmen. Die Studie, mit dem Titel „Destination Marketing Project by the Royal Coast Riviera Club and Stamford International University“, wurde von Richard Meaders, dem Senior Director of Academic Affairs, vorgestellt. Ihr Hauptziel bestand darin, das aktuelle Image der Marke „Royal Coast“ zu untersuchen.

Schengenvisum – Der Schlüssel zum Glück – Hans-Peter aus dem Schweizerischen Turbenthal teilt in der neuen Sonderausgabe seine herzliche Geschichte und Erfahrung über die Liebe zu Thailand und den Umgang mit seiner thailändischen Freundin, die er vom 15. Oktober 2022 bis zum 12. Januar 2023 mit Hilfe des Swiss Helping Point (Bangkok) in die Schweiz eingeladen hat.

Kreuz und quer durch Thailand – Vier Senioren verbrachten einen wunderschönen Urlaub in Khao Lak. Thailand gefällt ihnen so gut, dass sie mit der Idee liebäugeln, hier, im Land des Lächelns, ihren Ruhestand zu verbringen. Sie bitten mich, ihnen noch andere Orte zu zeigen, die sich für einen Altersruhesitz eignen, berichtet Reise-Autorin Ursula Spraul-Doring und nimmt die Leser mit auf der Suche nach dem perfekten Ruhestandsziel.

>>>Download PDF-Ausgabe<<<

Phukets Strand-Perlen – Phuket, eine bezaubernde Insel im Süden Thailands, ist weltweit bekannt für ihre traumhaften Strände, türkisfarbenes Wasser und exotische Landschaften. Jedes Jahr zieht die „Perle der Andamanensee“, wie das Thailands größtes Eiland auch genannt wird, Millionen von Besuchern an, die hier nach Erholung, Abenteuern und unvergesslichen Momenten suchen. Eine Übersicht der schönsten Strände der weltbekannten Urlaubsinsel.

Chiang Mai abseits der Touristenpfade – Chiang Mai, auch bekannt bei den Einheimischen als „Rose des Nordens“, ist ein wahres Kulturmekka. Die Stadt der vielen Ethnien hat einiges zu bieten, was sie so einmalig macht. Wir laden die Leser ein zu einem Rundgang „off the beaten track“ ein und zeigen die schönsten und kuriosesten Highlights der Stadt und Umgebung.

MotoGP-Comeback in Thailand – Zum vierten Mal ist mit der MotoGP die Königsklasse des Motorradrennsports zu Gast in Thailand und wird vom 27. bis 29. Oktober 2023 Buriram im Nordosten des Landes ein Wochenende lang im Rahmen des „OR Thailand Grand Prix 2023“ in das Motorradrenn-Mekka des Landes verwandeln.

Monsunzeit ist Lesezeit – Wenn es darum geht, Thailand zu bereisen, gibt es unzählige Reiseführer und Ratgeber, die die bekannten Touristenziele und Sehenswürdigkeiten vorstellen. Doch was ist mit den verborgenen Schätzen, den abseits der ausgetretenen Pfade liegenden Juwelen, die nur wenige zu entdecken wissen? Oder soziokulturelle Zusammenhänge, die sich einem erst nach vielen Jahren im Land nach und nach erschließen? Redaktionsleiter Björn Jahner präsentiert zwei neue Thailand-Lieblingsbücher.

Neben Kurznachrichten und Reisenews aus allen Landesteilen beinhaltet die neue Ausgabe auch den nächsten Teil von Wolfgang Rills Thailandroman Alle lieben Mr John, einen informativen Gastbeitrag unter dem Motto Zeitenwenden von Christian Rasp, Hans Fritschis Gartengeschichten und eine Kolumne zum Thema Thai-Food von Ce-eff Krüger.

Die Redaktion wünscht Ihnen viel Lesespaß mit der diesjährigen Sonderausgabe FA17/2023. Vielen Dank für Ihre Treue.

Wir sehen uns in Bülach!

>> Download PDF-Ausgabe<<

Die Druckausgabe FA17/2023 erscheint am Freitag, 18. August 2023