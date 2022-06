Thailand sieht grün! – Der Anbau, Besitz und Handel mit Gras wurden in Thailand legalisiert. Das sorgt für geteilte Meinungen: Während vor allem konservative Menschen in der Pflanze eine Einstiegsdroge zu anderen, gefährlicheren Substanzen sehen, weisen liberalere auf die Vorteile des legalen Marktes und die Ankurbelung des Wirtschaftsmotors hin. Der beste Zeitpunkt für einen investigativ-journalistischen Selbstversuch: Graskauf im Geschäft und im Internet.

Thailand Pass und Maskenpflicht ade – Gute Nachricht für Thailand-Urlauber: Das staatliche Center of Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat die Aufhebung des Registrierungssystems für den bisher für die Einreise ins Königreich obligatorischen „Thailand Pass“ und der Pflichtkrankenversicherungspflicht mit einer Mindestdeckungssumme von 10.000 US-Dollar für ausländische Besucher mit Wirkung vom 1. Juli 2022 genehmigt. Alle Neuheiten zu den Einreiseregeln.

Um Phra Dam Nam für Glück und Wohlstand – Von Freitag, 23. September bis Mittwoch, 28. September 2022 wird im Wat Bot Chana Mara und im Phetchabura Buddhist Park in der Provinz Phetchabun im südöstlichen Teil der Nordregion von Thailand wieder die traditionelle Um-Phra-Dam-Nam-Zeremonie organisiert, im Rahmen derer die historische Buddha-Figur Phra Buddha Maha Thammaracha verehrt wird. Alle Festivalinfos.

Pattaya erstrahlt in Regenbogenfarben – Der „Pride Month“ wurde in Pattaya am zurückliegenden Wochenende mit karnevalsähnlichen Paraden und vielen Aktivitäten der LGBT-Community gefeiert. Ein Fotorückblick.

Bunte Nachrichtensplitter aus Bangkok – Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Getreu diesem Sprichwort enthält die neue Ausgabe buntgemischte Nachrichtensplitter mit aussagekräftigen Fotos aus der thailändischen Kapitale.

Gras kann nun legal angebaut werden – Gartenkolumnist Hans Fritschi schaute sich für unsere Leserschaft auf Pattayas Pflanzenmarkt um und wurde fündig!

DER FARANG kommt nach Bülach – Ein Wochenende lang, von Freitag, 19. August bis Sonntag, 21, August 2022, verwandelt sich das Areal der Stadthalle Bülach im Zürcher Unterland im Rahmen des Thai Food & Culture Festival nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder in ein authentisches thailändisches Schlemmer- und Shopping-Paradies – und DER FARANG ist mit dabei!

Ausgleich des CO2-Fußabdrucks – Schüler der Christlichen Deutschen Schule Chiang Mai pflanzen 600 Bäume im Schulwald und leisten einen Beitrag zur Senkung des CO2-Fußabdrucks der Schule. Ein Bericht vor Ort.

Im Auge des Monsun – Der in Phuket ansässige Autor Dieter Hollender präsentiert mit „Im Auge des Monsun“ ein packendes Familiendrama aus Thailand. Ein Lesetipp.

Schutz aus den Tiefen des Ozeans – Wale sind faszinierende Tiere, die mit Gesang kommunizieren. In Teilen Vietnams werden sie religiös verehrt. Die Meeressäuger sollen Glück bringen – und schon oft Fischer aus Seenot gerettet haben…

Bierwandern in Bayern – Deutschlands erster Bierfernwanderweg lockt als wunderbar falsches Versprechen in den Bayerischen Wald. Statt des erwarteten Zugs von Brauhaus zu Brauhaus genießt man vielerorts unerwartete Ruhe. Begleiten Sie uns!

Alle lieben Mr John – Freuen Sie sich auf den nächsten Teil des Thailand-Fortsetzungsromans von Wolfgang Rill.

News & Events – Informative Nachrichten aus allen Landesteilen, nützliche Reisenews und Veranstaltungshinweis in Bangkok und Pattaya.

Die Druckausgabe FA14/2022 erscheint am Freitag, 1. Juli 2022