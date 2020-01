Von: Redaktion DER FARANG | 11.01.20

BANGKOK: Hohe Smogwerte wurden am Freitagmorgen in 43 von 50 Gebieten im Großraum Bangkok gemessen. Die schlimmste Umweltverschmutzung meldete die Provinz Samut Sakhon.

Bis 9 Uhr morgens lagen die Staubpartikelgehalte von 2,5 Mikrometern und weniger bei 52 bis 113 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Der Grenzwert liegt in Thailand bei 50 mcg. Neben dem Tambon Mahachai in der Provinz Samut Sakhon waren weitere Gebiete mit dichtem Dunst die Bezirke Bang Kapi, Bang Khunthian, Bang Na, Din Daeng, Pathumwan, Phaya Thai, Thonburi, Wang Thong Lang und Yannawa in Bangkok. Ähnlich hohe Werte wurden in der Provinz Nakhon Pathom, Bang Kruai und Pakkret in Nonthaburi, Khlong Luang in Pathum Thani, Bang Sao Thong und Phra Pradaeng in Samut Prakan und im Bezirk Krathum Baen von Samut Sakhon registriert. Die PM2,5-Werte im Großraum Bangkok lagen am Vortag zwischen 47 und 81 mcg.

Premierminister Prayut Chan-o-cha warnte am Freitag auf seiner Facebook-Seite davor, dass Fahrzeuge mit Abgasemissionen, die die Grenzwerte überschreiten, auf die schwarze Liste gesetzt und aus Sorge über den starken Anstieg des Staubgehalts von PM2,5 von der Straße verbannt würden. Prayut schrieb, dass diese umweltschädlichen Fahrzeuge nicht nur beschlagnahmt werden müssten, sondern auch streng kontrolliert würden, bevor sie wieder auf die Straße dürfen. Er forderte die Bevölkerung auf, die Kennzeichen von Fahrzeugen zu melden, die besonders dicke Abgase ausstoßen.