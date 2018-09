Von: Redaktion DER FARANG | 18.09.18

BERLIN (dpa) - Deutschland und die Schweiz wollen in der Energie- und Klimapolitik enger zusammenarbeiten.

Ziel sei, «eine Art gemeinsame deutsch-schweizerische Energie- und Klimaagenda zu erstellen», sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Montag in Berlin nach einem Gespräch mit der Schweizer Bundesrätin Doris Leuthard, der Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Gegebenenfalls wolle man die Kooperation auch auf andere Länder in der Region ausdehnen. Deutschland und die Schweiz investierten in erneuerbare Energien und strebten einen Rückgang des Energieverbrauchs an, sagte Leuthard. «Hier haben wir als fortgeschrittene Industrienationen ein großes Interesse zu kooperieren.».