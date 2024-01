BASEL: Nach dem 1:1 des deutschen Fußball-Meisters beim Probelauf in Basel geht's natürlich auch wieder um Winter-Transfers. Noch geben sich der Verein und auch der Trainer entspannt.

Auch nach dem einzigen Probelauf vor der Fortsetzung der Bundesliga-Saison war das Warten auf erfolgreiche Transferaktivitäten das spannendste Thema beim FC Bayern München. Und Trainer Thomas Tuchel äußerte zu dem Thema Verstärkungen der knapp besetzten Defensive nach dem arg ausbaufähigen 1:1 im Test gegen den FC Basel am Samstag in der Schweiz: «Der Zeitplan ist schon überschritten. Der Wunsch war 2.1.»

Der 50-Jährige versicherte aber zugleich, dass sowohl der Verein als auch er immer noch entspannt seien. «Denn ich weiß, wie schwierig es ist im Winter. Die Wintertransferphase ist kompliziert, sehr viele gute Vereine in der Champions League haben ihre eigenen Ziele. Wir schauen auf einem Niveau, das uns weiterhilft. Deshalb ist es sehr schwierig.»

Gegen Basel musste Tuchel etwa durch die Abwesenheit von Minjae Kim (Asien-Cup) oder des angeschlagenen Konrad Laimer (Kniebeschwerden) in der Abwehr erneut improvisieren. Joshua Kimmich agierte als rechter Außenverteidiger, Nationalmannschafts-Kollege Leon Goretzka half in der zweiten Hälfte einmal mehr in der unterbesetzten Innenverteidigung aus.

Beim in den Medien heiß gehandelten Kandidaten Eric Dier (29) vom Premier-League-Club Tottenham Hotspur wichen Tuchel und auch Sportdirektor Christoph Freund konkreten Stellungnahmen aus. «Englisch» klinge das, bemerkt Tuchel ausweichend. Freund äußerte einen Standardsatz: «Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen.» Dass man mit einigen Spielern im Austausch sei und Gespräche geführt würden, sei ein Fakt. Man habe sich aber keine Deadline gesetzt, sagte Freund. Die Transferperiode läuft noch den gesamten Januar.

Der englische Nationalverteidiger Dier, einst Vereinskollege von Stürmerstar Harry Kane, könnte nach Medienberichten eine Lösung sein. Als Ablösesumme sind weniger als fünf Millionen Euro im Gespräch. Der Vertrag von Dier bei Tottenham läuft am Saisonende aus.

Ob er wirklich eine große Hilfe wäre, ist freilich angesichts der geringen Einsatzzeit in dieser Saison bei den Spurs fraglich. Beim FA-Cup-Spiel von Tottenham am Freitagabend gegen den FC Burnley stand Dier nicht im Kader der Londoner. Trainer Ange Postecoglou führte dafür nach dem Spiel eine nicht näher erläuterte Verletzung an. «Ich habe keine Ahnung», bemerkte der 58-Jährige zudem zu den Transferspekulationen um Dier.

Tuchels vordringliche Suche gilt nicht mehr dem defensiven Mittelfeld. «Wir brauchen eher jemanden, der rechts aushelfen könnte und da vielleicht flexibel einsetzbar ist», sagte er in Basel.