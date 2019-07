Von: Redaktion DER FARANG | 23.07.19

PATTAYA: Nach den Rekordzahlen für Besucher und Übernachtungen der letzten Jahre meldet Pattayas Tourismusbranche für das erste Halbjahr ein Ende des Booms.

Der Präsident der Pattaya Business and Tourism Association hat noch einmal nachgelegt und sieht pessimistisch in das zweite Halbjahr. Den chinesischen Markt bezeichnet er als „eher ruhig“, im April und Mai urlaubten im Jahresvergleich erheblich weniger Chinesen in Pattaya. Als beängstigend bezeichnet er den Konkurrenten Vietnam. Vietnam habe viele unerforschte und neue Tourismusstandorte, und viele Menschen, vor allem Europäer, entschieden sich derzeit für einen Urlaub in diesem Land.



Die aktuellen Zahlen für die Tourismusindustrie werden von vielen Experten als geschönt angesehen. Die Situation sei schlimmer, als es die Zahlen vermuten ließen, berichtet „Thaivisa“. Wenn die Regierung den Tourismus weiter auf dem Vormarsch sehe, so sei das falsch. Selbst der National Economics and Social Development Council, eine Agentur der Regierung, sehe in den aktuellen Zahlen einen Rückgang des Tourismus. Vor allem Urlauber aus Ozeanien, Europa und dem Nahen Osten würden das Königreich meiden und andere Länder in Südostasien aufsuchen.