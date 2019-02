Von: Redaktion DER FARANG | 11.02.19

BANGKOK: Meteorologen sagen für die kommenden Tage eine Zunahme der Luftverschmutzung mit erhöhten PM2,5-Staubpartikeln voraus.

Ein Hochdruckgebiet bestimmt vom 13. bis 15. Februar das Wetter in der Zentralregion. Im Großraum Bangkok und in den nördlichen Regionen sollen zudem die Temperaturen leicht sinken. Die derzeit verbesserte Luftqualität in der Hauptstadt führt der Chef der Behörde zur Kontrolle der Umweltverschmutzung, Phuwiang Prakammin, auf die verbesserte Luftzirkulation zurück. Dadurch würden sich Feinstaubpartikel und Rauch zerstreuen. Die Luftverschmutzungswerte in Bangkok waren am Sonntag weiterhin moderat, während landwirtschaftliche Gebiete wie Khon Kaen, Chonburi, Nan und Uttaradit Smog melden. Ursache sind Brände auf Zuckerrohrfeldern.

Der stellvertretende städtische Polizeikommissar Generalmajor Jirasant Kaewsaeng-aek berichtete, in den ersten Februartagen seien bei Kontrollen 8.000 Fahrzeuge mit erhöhten Abgasen festgestellt worden. Pro Tag seien es erst 500 bis 600 gewesen, später etwa 400.