Von: Björn Jahner | 16.10.18

SATUN: Über den Pak-Bara-Pier in Satun, ab dem die Fähren zu den bei ausländischen und inländischen Touristen gleichermaßen beliebten Inseln Tarutao und Lipe ablegen, wurde ein Rauchverbot verhängt.

Mit dem Verbot unterstützt die Provinzverwaltung die Rauchfrei-Kampagnen von lokalen Behörden und Nichtraucheraktivisten. So wurde in der Südprovinz das Rauchen bereits in vielen öffentlichen Orten verboten. Unter anderem im Sitz der Provinzverwaltung und im Tourismus­informationszentrum.