Written by: Claus-Peter Lippert | 11/11/2018

Der Chanty-Chor des Begegnungszentrums präsentierte sich in Matrosentracht und sorgte stimmgewaltig mit Seemanns- sowie Volksliedern für die musikalische Unterhaltung.

PATTAYA: War es glücklicher Zufall oder Absicht? Auf jeden Fall überraschte ein Filmteam des ZDF die ca. 130 Gäste an diesem Abend mit seiner Anwesenheit. Die Gelegenheit hätte für die Crew nicht besser sein können.

Das Team von Restaurantchef Khun Jack hatte mit Akribie und Begeisterung wieder ein tolles Ambiente für den zweiten außergewöhnlichen Abend im Begegnungszentrum vorbereitet. „Musikalische und kulinarische Reise durch Deutschland“ stand auf dem Programm.

Bereits kurz nach Beginn um 17 Uhr waren fast alle Plätze besetzt, hatte sich doch nach der ersten Veranstaltung herumgesprochen, dass die Sitzplätze rar sind. Kaum hatte Pastor Wolfgang Leuschner, diesmal im Matrosen-Outfit mit Schirmmütze, um 18 Uhr den Abend offiziell eröffnet, stürzten sich die Gäste, auf das vom Bramburi-Wirt Thomas Seeland angerichtete leckere Buffet.

Musikalisch-kulinarisch als Erfolgsrezept

Nicht nur musikalisch, auch kulinarisch gab es alles was Deutschland an regionalen Spezialitäten zu bieten hat.

Getreu dem Motto des Abends, „Reise durch Deutschland“, hatte der Gastronom Spezialitäten aus den 16 Bundesländern zubereitet. Besonders ansprechend – und auch den thailändischen Besuchern schmeckend – fanden die friesischen Fischbrötchen mit Hering und Backfisch belegt reißenden Absatz. Als der Geruch von frisch gegrillten Thüringer Bratwürsten den Besuchern in die Nase stieg, erhoben sich auch die letzten Zögernden von ihren Plätzen und schlugen sich den Bauch voll.

Egal, aus welchem Bundesland einer kam, alle fanden eine Spezialität für sich vor: Berliner Frikadellen, Bayerischer Wurstsalat, Hessische Quiche, Schwäbischer Zwiebelkuchen, Rheinische Currywurst, zum Nachtisch Hamburger Rote Grütze und noch vieles mehr.

Musikalisch begleitet wurde der Abend vom Shanty-Chor des Begegnungszentrums. Einheitlich in Matrosentracht und an der Gitarre begleitet von Wolfgang Stilz und Ekkehart Tschöp hatten sie sich wochenlang vorbereitet. Pastor Leuschner führte als Conférencier gekonnt und mit großer Eloquenz durch das Programm: Seemanns- und Volkslieder steigerten die Stimmung. Viele Anwesende ließen sich davon mitreißen und stimmten voller Inbrunst in die ihnen bekannten Lieder mit ein.

Auch Khun Jack hatte die Getränke auf den Abend abges­timmt. Sein Team hatte alle Hände voll zu tun, um die Maßkrüge der älteren Herren zu füllen, während sich die anwesenden Damen an Wasser oder Wein hielten.

Überrascht schauten die Beteiligten auf, als auf einmal ein Kameramann das Geschehen filmte. Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass das ZDF in Pattaya war und einen Beitrag drehte, der im nächsten Jahr in Deutschland zu sehen sein wird. Und auch einige Anwesende werden sich wahrscheinlich wiedererkennen, wurden doch Detailfilmaufnahmen von mehreren Gruppen gemacht.

BZ-Wirt Khun Jack hatte alle Hände voll zu tun, um die trockenen Kehlen der Besucher zu befeuchten.

​Wie immer gab es eine Verlosung, deren Gewinn dem Begegnungszentrum zugutekommt, denn es muss sich weitgehend selbst aus Spenden finanzieren. Es fanden sich etliche Sponsoren in Pattaya und Jomtien, sodass Gutscheine der Restaurants Casa Pascal, Iss Was, Dolce Vita und Meeting Point verlost werden konnten. Der Hauptpreis im Wert von 6.000 Baht, ausgestellt von der Dr. Olivier Clinic, zeigt, dass sich die ausgelobten Preise durchaus sehen lassen konnten. Viele Lose wurden verkauft und manch einer hatte mehrfaches Glück und konnte bis zu drei Gewinne einstreichen. Das Glück ist halt nicht jedem hold.

Vorfreude auf den nächsten Themenabend

Wieder war es ein sehr gelungener Abend im Begegnungszentrum. Es zeigt sich, dass die Ideen von Pastor Wolfgang Leuschner, der das neue Konzept mit seinem Team im Sommer entwickelte, auf große Resonanz stoßen und von den Expats und Urlaubern sehr gut angenommen werden.

Als nächstes Highlight steht am Freitag, 16. November der Themenabend „Wir lachen uns tot – Über den letzten Abschnitt im Leben“ auf dem Programm. Man darf also gespannt sein!