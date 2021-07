Das bringt der Sonntag

Kanzlerin Merkel kommt in Hochwassergebiete nach Rheinland-Pfalz

MAINZ: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht am Sonntag (14.30 Uhr) die vom Hochwasser betroffenen Gebiete in Rheinland-Pfalz. Merkel werde sich in der Eifelgemeinde Schuld, die besonders schwer von der Unwetterkatastrophe getroffen wurde, ein Bild von der Lage machen. Im Anschluss ist ein Pressestatement in Adenau geplant - gemeinsam mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Bis zum Samstagnachmittag stieg die Zahl der Toten in den Überschwemmungsgebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen auf mehr als 140.

Zweite Wallfahrt Hadsch in Corona-Pandemie beginnt

RIAD: Zum zweiten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie findet in Saudi-Arabien ab diesem Sonntag die muslimische Wallfahrt Hadsch statt. Die Zahl der zulässigen Pilger wurde von 10.000 im vergangenen Jahr auf rund 60.000 Gläubige erhöht. Das ist immer noch ein Bruchteil der mehr als zwei Millionen Muslime, die sich 2019 an der Wallfahrt beteiligt hatten. Hunderte Muslime trafen bereits am Samstag in Mekka ein. Wie im vergangenen Jahr sind wegen der Pandemie keine ausländischen Pilger zugelassen.

Familie und Freunde nehmen Abschied von KZ-Überlebender Bejarano

HAMBURG: Familie, Freunde und Politiker wollen am Sonntag (12.00 Uhr) in Hamburg bei einer Trauerfeier Abschied von der KZ-Überlebenden Esther Bejarano nehmen. Die Musikerin und Aktivistin war am 10. Juli nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben. In der Kapelle auf dem Jüdischen Friedhof in Ohlsdorf werden nur wenige Gäste Platz finden, eine Übertragung nach draußen ist geplant.

Verstappen als Favorit in Silverstone - Hamilton wieder nur Verfolger

SILVERSTONE: WM-Spitzenreiter Max Verstappen geht als Erster auch in den Großen Preis von Großbritannien. Der niederländische Red-Bull-Pilot sicherte sich für das Formel-1-Rennen in Silverstone am Sonntag (16.00 Uhr/MESZ/Sky) die Pole Position vor Lewis Hamilton. Als Dritter startet Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas in das zehnte Saisonrennen. Sebastian Vettel kann im Aston Martin als Achter Punkte ins Visier nehmen. Neuling Mick Schumacher will im unterlegenen Haas von Platz 18 weiter nach vorne fahren.

108. Tour de France wird mit letzter Etappe nach Paris beendet

PARIS: Mit einer 108,1 Kilometer langen Flachetappe von Chatou nach Paris wird an diesem Sonntag die Tour de France beendet. Der Gelb-Träger, Titelverteidiger Tadej Pogacar aus Slowenien, wird auf der 21. und letzten Etappe traditionell nicht mehr angegriffen und kann mit seinen Kollegen vom Team UAE auf den Gesamtsieg anstoßen. Deutlich mehr Druck haben die Sprinter. Der Brite Mark Cavendish peilt seinen 35. Tagessieg an und wäre damit alleiniger Rekordsieger vor Belgiens Rad-Legende Eddy Merckx.

Team Deutschland reist nach Tokio: Basketballer und Radsportler dabei

FRANKFURT/MAIN: Deutschlands Olympia-Team reist an diesem Sonntag nach Tokio. Die Mannschaft soll am Nachmittag (16.00 Uhr) auf ihrem Weg zu den Spielen in Japan verabschiedet werden. Mit an Bord sind unter anderem die Basketballer, die Straßen-Radsportler, die Beachvolleyball-Teams sowie die Vertreter des Deutschen Olympischen Sportbundes beim Triathlon. Die Spiele in Tokio werden am Freitag eröffnet, am Samstag stehen dann die ersten Entscheidungen an.

Weltbestzeit-Versuch im Triathlon: Frodeno gegen die Uhr und Sanders

IMMENSTADT: Triathlon-Star Jan Frodeno will an diesem Sonntag im Allgäu seine eigene Weltbestzeit angreifen. Der 39 Jahre alte dreimalige Ironman-Weltmeister hofft beim sogenannten «Tri Battle Royale» und dem Duell mit dem Kanadier Lionel Sanders, seine Bestmarke von 2016 unterbieten zu können. Damals hatte Frodeno für die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen im fränkischen Roth 7:35:39 Stunden gebraucht.