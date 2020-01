Von: Redaktion DER FARANG | 25.01.20

Impeachment-Verfahren: Trumps Verteidiger kommen zum Zuge

WASHINGTON (dpa) - Im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump im US-Senat haben von Samstag an die Verteidiger des Präsidenten das Wort. Wie zuvor die Anklagevertreter des Repräsentantenhauses haben sie für ihre Plädoyers bis zu 24 Stunden Zeit, verteilt auf drei Tage. Das Team der Anklagevertreter, das aus sieben demokratischen Kongressabgeordneten besteht, hatte in den vergangenen Tagen versucht, die Senatoren von der Schuld Trumps zu überzeugen. Die Demokraten werfen dem republikanischen Präsidenten Amtsmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Repräsentantenhauses vor. Angesichts der Mehrheit der Republikaner ist es so gut wie ausgeschlossen, dass Trump tatsächlich des Amtes enthoben wird.

Thüringer Grüne stimmen über Minderheitsregierung und Vorstand ab

APOLDA (dpa) - Die Grünen in Thüringen entscheiden am Samstag (9.30 Uhr) in Apolda endgültig darüber, ob sie sich an einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung beteiligen. Den Delegierten eines Landesparteitags liegt dazu das Regierungsprogramm vor, auf das sich die Parteispitze mit der Linken und der SPD verständigt hat. Nicht durchsetzen konnten sich die Grünen mit ihrer Forderung, das Landwirtschaftsministerium zu übernehmen.

Auszeichnungen beim Filmfestival Max Ophüls Preis werden verliehen

SAARBRÜCKEN (dpa) - Beim Filmfestival Max Ophüls Preis werden am Samstag bei einer Gala (19.30 Uhr) in Saarbrücken die Preise verliehen. Die 16 Auszeichnungen sind mit insgesamt rund 120.000 Euro dotiert. Die Schauspielerin Heike Makatsch wird die beiden Preise für den besten Schauspielnachwuchs überreichen. Das Filmfestival Max Ophüls Preis gilt als wichtigstes Festival für den jungen deutschsprachigen Film und steht für die Entdeckung junger Talente.

Bundesliga-Topspiel in München - Klinsmann mit Hertha in Wolfsburg

BERLIN (dpa) - Der FC Bayern München will in der Fußball-Bundesliga seine Jagd auf Spitzenreiter RB Leipzig fortsetzen. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick empfängt am Samstag (18.30 Uhr) den FC Schalke 04. Das Team von Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann trifft auf den VfL Wolfsburg, Herbstmeister RB Leipzig tritt bei Eintracht Frankfurt an, Union Berlin empfängt den FC Augsburg, der SC Freiburg trifft auf den SC Paderborn (alle 15.30 Uhr/alle Spiele Sky).

Saisonhöhepunkt in Kitzbühel: Ski-Asse bestreiten Abfahrt auf Streif

KITZBÜHEL (dpa) - Zum Saisonhöhepunkt stürzen sich am Samstag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport) die Skirennfahrer die Streif hinunter. Bei der wichtigsten Abfahrt der Welt will Thomas Dreßen nach seinem Sieg 2018 erneut über einen Podestplatz jubeln und sich für seinen verpatzten Super-G am Freitag revanchieren. Neben Dreßen hat auch Josef Ferstl, der Super-G-Champion von Kitzbühel aus dem Vorjahr, etwas gutzumachen nach einer Enttäuschung im ersten Rennen der Hahnenkamm-Woche.

Australian Open: Kerber und Zverev mit Achtelfinal-Chance

MELBOURNE (dpa) - Angelique Kerber und Alexander Zverev haben am Samstag bei den Australian Open die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber trifft im ersten Match in der Margaret-Court-Arena (1.00 Uhr deutsche Zeit/Eurosport) auf die Italienerin Camila Giorgi. Der Weltranglisten-Siebte Zverev bekommt es mit dem Spanier Fernando Verdasco zu tun (9.00 Uhr) an.

Deutsche Handballer hoffen auf versöhnlichen EM-Abschluss

STOCKHOLM (dpa) - Deutschlands Handballer streben bei der Europameisterschaft einen versöhnlichen Abschluss an. Mit einem Sieg gegen Portugal will sich die DHB-Auswahl am Samstag (16.00 Uhr/ARD One) in Stockholm den fünften Platz sichern. Bundestrainer Christian Prokop muss dabei erneut auf den am Knie verletzten Abwehrstrategen Patrick Wiencek verzichten.