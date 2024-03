Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.03.24 | Überblick

Bundesweit Ostermärsche für Frieden

BONN: Bundesweit wollen die Teilnehmer der traditionellen Ostermärsche auch in diesem Jahr ein Zeichen für Frieden und gegen Krieg setzen. Hauptaktionstag ist der Karsamstag, an dem rund 70 Veranstaltungen in Deutschland angekündigt sind. Motto der diesjährigen Märsche ist «Jetzt erst recht - gemeinsam für den Frieden». Bei vielen Veranstaltungen werde daher lautstark eine Beendigung der Kampfhandlungen und Friedensverhandlungen im völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine sowie im Gaza-Krieg gefordert werden, heißt es auf der Webseite der Organisatoren.

Bayer Leverkusen kann vor dem Topspiel vorlegen

BERLIN: Der souveräne Spitzenreiter Bayer Leverkusen kann vor dem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga vorlegen. Einen Tag nach dem Bekenntnis von Trainer Xabi Alonso zu einer weiteren Saison in Leverkusen trifft sein Team an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf die TSG Hoffenheim und würde mit einem Sieg den Vorsprung auf die Bayern auf vorerst 13 Punkte ausbauen. Der Titelverteidiger aus München spielt erst im Topspiel am Abend (18.30 Uhr/Sky). Die Bayern möchten ihre zuletzt starke Phase fortsetzen und mit einem Sieg im Heimspiel gegen Borussia Dortmund ihre Minichance auf die erneute Meisterschaft wahren.

Traum-Endspiel winkt: Bayern und Wolfsburg in Halbfinale gefragt

MÜNCHEN/WOLFSBURG: Der VfL Wolfsburg und Bayern München können am Osterwochenende das vielfach herbeigesehnte DFB-Pokal-Endspiel zwischen beiden Spitzenteams im deutschen Frauenfußball wahr werden lassen. Im Halbfinale des Wettbewerbs erwarten die favorisierten Wolfsburgerinnen am Samstag (13.00 Uhr) die SGS Essen. Im zweiten Halbfinale trifft Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern am Sonntag (15.45 Uhr/ARD und Sky) auf Eintracht Frankfurt. Eine Woche nach dem klaren 4:0 der Bayern in Niedersachsen käme dem VfL eine Revanche auf der großen Pokalbühne recht. Das Finale steigt am 9. Mai in Köln.