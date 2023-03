Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.03.23 | Überblick

Levit und Beatsteaks spielen fürs Klima - Demo-Konzert in Berlin

BERLIN: Mit einer Demonstration und einem Konzert vor dem Brandenburger Tor sollen an diesem Samstag (ab 14.00 Uhr) die Klimaziele einer Berliner Volksinitiative unterstützt werden. Dazu werden nach Angaben der Polizei etwa 35.000 Menschen erwartet. Das für fünf Stunden angekündigte musikalische Programm reicht von der deutschen Band Element of Crime über die Musikerin Annett Louisan, der Alternative-Rock-Band Beatsteaks bis hin zu Pianist Igor Levit. Redebeiträge werden unter anderem von Klima-Aktivistin Luisa Neubauer und Nachhaltigkeitsexpertin Maja Göpel erwartet.

Licht aus fürs Klima: WWF ruft zur «Earth Hour» auf

BERLIN: Für eine Stunde wird am Samstag (20.30 Uhr) weltweit das Licht ausgeknipst. Mit der «Earth Hour» will die Umweltschutzorganisation WWF jedes Jahr ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen. Sehenswürdigkeiten, Büros und Wohnungen sollen dann für sechzig Minuten dunkel bleiben. In Deutschland findet die Hauptaktion am Brandenburger Tor statt, das ebenfalls eine Stunde lang nicht angestrahlt werden soll.

Kanzler Scholz lädt zum Wahlkreisgespräch nach Potsdam

POTSDAM: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) startet am Samstag seine diesjährigen Gespräche in seinem Potsdamer Bundestagswahlkreis. Nach dem EU-Gipfel und vor dem geplanten Koalitionsausschuss lädt er Bürgerinnen und Bürger ein, mit ihm ins Gespräch zu kommen (11.00 Uhr). Im Mittelpunkt sollen die Folgen der Energiekrise stehen. Scholz ist regelmäßig in seinem Wahlkreis unterwegs.

Zeugen Jehovas gedenken der Opfer der Hamburger Amoktat

HAMBURG: Rund zweieinhalb Wochen nach dem Amoklauf bei den Zeugen Jehovas mit acht Toten in Hamburg gedenkt die Glaubensgemeinschaft am Samstag (15.00 Uhr) der Opfer der Tat. Die Feier findet nach Angaben der Zeugen Jehovas in der Alsterdorfer Sporthalle statt. Neben den Angehörigen der Hinterbliebenen und der überlebenden Opfer seien 53 Hamburger Gemeinden von Jehovas Zeugen eingeladen sowie Vertreter aus Politik und Behörden. Auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will teilnehmen.

Peru als erster Prüfstein: Flick startet EM-Testphase

MAINZ: Vier Monate nach der großen WM-Enttäuschung in Katar absolviert die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das erste Länderspiel auf dem Weg zur Heim-EM 2024. In Mainz ist am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) Peru der erste Gegner für die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick in diesem Jahr. Angeführt wird die DFB-Elf von Kapitän Joshua Kimmich, der Manuel Neuer vertritt. Anstelle des verletzten Münchner Schlussmanns steht Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona im deutschen Tor.