Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 01.04.24 | Überblick

Cannabis-Legalisierung tritt in Kraft

BERLIN: In Deutschland beginnt an diesem Montag eine neue Ära in der Drogenpolitik. Die von der Ampel-Koalition auf den Weg gebrachte Legalisierung von Cannabis für Erwachsene tritt in Kraft. Der Besitz bestimmter Mengen der Droge, der private Anbau und der Konsum werden ab einem Alter von 18 Jahren unter Auflagen erlaubt. Cannabis fällt mit Inkrafttreten des Gesetzes aus der Liste der verbotenen Substanzen im Betäubungsmittelgesetz heraus.

Bundesweite Ostermärsche für Frieden enden

BONN: Mit Veranstaltungen in mehreren Städten enden die traditionellen Ostermärsche an diesem Montag. Nach Angaben des Netzwerks Friedenskooperative wollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Straße gehen. Die diesjährigen Ostermärsche stehen unter dem Motto «Jetzt erst recht - gemeinsam für den Frieden». Zentrale Themen sind nach Angaben der Organisatoren Forderungen nach Verhandlungen im völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sowie im Gaza-Krieg, nukleare Abrüstung sowie Kritik an steigenden Rüstungsausgaben.