Das bringt der Mittwoch

Koalitionsspitzen wollen Beratungen über Konjunkturpaket fortsetzen

BERLIN: Die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD wollen am Mittwoch (10.00 Uhr) ihre Verhandlungen über ein milliardenschweres Konjunkturpaket fortsetzen. Bereits vor Beginn der Gespräche hatten sich alle Seiten angesichts der Komplexität der Themen darauf geeinigt, nicht wie sonst oft üblich bis in die frühen Morgenstunden zu verhandeln, sondern die Gespräche vor Mitternacht zu unterbrechen. Am Mittwoch sollen die Beratungen nach der um 9.00 Uhr beginnenden Kabinettssitzung weitergehen.

Kabinett entscheidet über Ausweise und Soldatenrecht

BERLIN: Wer einen neuen Pass oder Personalausweis beantragt, muss dafür künftig ein Foto in digitaler Form vorlegen. Das sieht ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, den das Kabinett am Mittwoch beschließen will. Es lässt den Bürgern allerdings die Wahl, ob sie sich für eine Gebühr von sechs Euro bei der ausstellenden Behörde fotografieren lassen wollen oder nicht. Das Verteidigungsministerium legt der Ministerrunde geplante Änderungen des Soldatenrechts vor.

Kabinett bereitet Aufhebung der Reisewarnung für 31 Länder vor

BERLIN: Das Bundeskabinett will am Mittwoch die Aufhebung der wegen der Corona-Pandemie verhängten Reisewarnung für 31 europäische Staaten ab dem 15. Juni vorbereiten. Dazu soll ein Eckpunktepapier mit Vorschlägen für den Schutz von Urlaubern verabschiedet werden. Auf dieser Grundlage will die Bundesregierung die Verhandlungen mit den wichtigsten Urlaubsländern der Deutschen über den grenzüberschreitenden Reiseverkehr weiter vorantreiben. Die endgültige Entscheidung über die Aufhebung der Reisewarnung soll erst später fallen.

Urlauber dürfen wieder nach Italien einreisen

ROM: Italiens Grenzen sind ab Mittwoch wieder für Urlauber offen. Nach rund drei Monaten mit strengen Corona-Beschränkungen gilt die Reisefreiheit für Menschen aus den anderen 26 EU-Ländern sowie weiteren Staaten wie Großbritannien, Norwegen und der Schweiz. Eine Virus-Quarantäne von zwei Wochen entfällt. Vorher durften Ausländer nur mit triftigem Grund, wie etwa Arbeit, einreisen.

Bundesagentur gibt Arbeitsmarktstatistik für Mai bekannt

NÜRNBERG: Im Zeichen der Corona-Krise wird die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch ihre Statistik zum deutschen Arbeitsmarkt im Mai bekanntgeben. Experten erwarten einen erneuten Anstieg der Arbeitslosigkeit wegen der Pandemie - allerdings nicht mehr so stark wie im April, als 300.000 Menschen in die Arbeitslosigkeit gegangen waren.

Lufthansa berichtet über Geschäftsentwicklung in Corona-Krise

FRANKFURT/MAIN: Die Corona-Krise trifft die Lufthansa mit voller Wucht. In dem Konzern mit rund 138.000 Beschäftigten stehen Tausende Arbeitsplätze auf der Kippe. Ein milliardenschweres staatliches Rettungspaket soll das Unternehmen durch die Krise bringen. Am Mittwoch (7.00 Uhr) veröffentlicht Lufthansa die Zahlen für das erste Quartal. Nach vorläufigen Daten wies der Konzern einen operativen Verlust (bereinigtes Ebit) von 1,2 Milliarden Euro aus.

Transsexuelle in Bordellen jahrelang ausgebeutet - Urteil erwartet

HANAU: Im Prozess gegen fünf mutmaßliche Köpfe eines bundesweit agierenden Bordellrings mit Transsexuellen aus Thailand soll am Mittwoch (9.15 Uhr) das Urteil gesprochen werden. Das Hanauer Landgericht will es bei der Verhandlung im Congress Park Hanau (CPH) verkünden und das Langzeit-Verfahren am 44. Prozesstag beenden.

Nicht-Abstiegsplatz lockt: Werder Bremen vor wichtigem Nachholspiel

BREMEN: Werder Bremen kann in der Fußball-Bundesliga zum ersten Mal seit vier Monaten wieder einen direkten Abstiegsplatz verlassen. Voraussetzung dafür ist ein Heimsieg am Mittwochabend im Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt. Die Partie im Weser-Stadion beginnt um 20.30 Uhr.