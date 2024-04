Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 03.04.24 | Überblick

Außenminister der Nato-Staaten beraten in Brüssel

BRÜSSEL: Die Außenminister der Nato-Staaten wollen an diesem Mittwoch bei einem Treffen in Brüssel die Vorbereitungen für den nächsten Bündnisgipfel vorantreiben. Konkret soll es insbesondere um die Frage gehen, wie die Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine noch schlagkräftiger gestaltet werden kann. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat dazu nach Angaben von Diplomaten mehrere Vorschläge gemacht. Sie sehen unter anderem vor, dass künftig eine Nato-Mission die Koordinierung von Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte übernimmt.

Nasa informiert über Vergabe von Auftrag für Mondfahrzeug

HOUSTON: Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will bei einer Pressekonferenz am Mittwoch (ab 22.00 Uhr MESZ) über die Vergabe von Aufträgen für Mondfahrzeuge informieren. Eines oder mehrere Unternehmen würden ausgewählt, um sogenannte «Lunar Terrain Vehicles» zu entwickeln, mit denen sich Astronauten und Astronautinnen künftig auf der Mondoberfläche fortbewegen sollen, hieß es von der Nasa.

West-Duell im Pokal-Halbfinale: Bayer klarer Favorit gegen Fortuna

LEVERKUSEN: Bayer Leverkusen geht am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) als klarer Favorit in das zweite Pokal-Halbfinale gegen Fortuna Düsseldorf. Die formstarke Fortuna hat sich in der 2. Bundesliga zwar auf Platz drei vorgearbeitet, doch Bayer ist der letzte Bundesligist im Wettbewerb, hat am Mittwoch Heimrecht und hat noch keines seiner 39 Pflichtspiele in dieser Saison verloren.