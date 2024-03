Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 06.03.24 | Überblick

Ministerpräsidenten beraten mit Scholz über Asylpolitik

BERLIN: Die Regierungschefs der Länder wollen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an diesem Mittwoch darüber sprechen, wo sie in der Asylpolitik noch Handlungsbedarf sehen. So konfrontativ wie beim letzten Mal im November dürfte es diesmal nicht werden. Damals hatten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dem Bund eine Pro-Kopf-Pauschale als zusätzliche Beteiligung an den Asylkosten abgerungen.

Bafög-Reform und Studienstarthilfe im Kabinett

BERLIN: Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch in Berlin eine weitere Bafög-Reform auf den Weg bringen. Das Gesetzesvorhaben aus dem Haus von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sieht unter anderem eine erneute Erhöhung der Einkommensfreibeträge bei der Anrechnung des Bafög vor, was den Kreis der Berechtigten nochmals erweitern soll.

Habeck bricht zu USA-Reise auf

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bricht an diesem Mittwoch zu einer mehrtägigen Reise in die USA auf. Der Vizekanzler will dort in Washington, New York und Chicago bis Samstag Wirtschaftsvertreter und Politiker treffen. Es ist die dritte Reise des Grünen-Politikers in die Vereinigten Staaten.

Nächster Lokführerstreik beginnt im Güterverkehr

BERLIN: Einige Stunden vor dem Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im Personenverkehr der Deutschen Bahn soll am Mittwochabend der Ausstand im Güterverkehr des Konzerns beginnen. Demnach kommt es ab 18.00 Uhr bis zum frühen Freitagmorgen (5.00 Uhr) zu starken Einschränkungen bei der Bahn-Tochter DB Cargo, wie die GDL zuvor ankündigte.

Kabinengewerkschaft Ufo zählt Urabstimmung zu Lufthansa-Streik aus

MÖRFELDEN-WALLDORF: Vor dem nächsten Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals werden im Konzern auch Arbeitskämpfe einer anderen Beschäftigtengruppe wahrscheinlicher. Rund 19.000 Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen der Lufthansa-Kernmarke sowie der Tochter Lufthansa Cityline sind bis diesen Mittwochmittag aufgerufen, in Urabstimmungen über mögliche Streiks zu entscheiden.

Deutsche Post hofft auf Rückenwind durch Gesetzesreform

BONN: Nach starken Einbußen im Briefgeschäft, das im Digitalzeitalter an Bedeutung verliert, hofft die Deutsche Post auf Rückenwind durch eine Gesetzesreform. Die Novelle des veralteten Postgesetzes soll im Frühjahr abgeschlossen sein, die neuen Regeln könnten den Kostenballast des Bonner Konzerns reduzieren und den Zeitdruck bei der Briefbeförderung mindern.

Britischer Finanzminister legt Haushaltspläne vor

LONDON: Der britische Finanzminister Jeremy Hunt will am Mittwoch (ca. 13.30 Uhr MEZ) im Parlament seine Haushaltspläne vorstellen. Erwartet wird, dass die konservative Regierung mit Blick auf die Parlamentswahl in diesem Jahr einige Steuergeschenke verteilen könnte. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Hunt ankündigen, den Beitragssatz zur Sozialversicherung erneut zu senken - diesmal um zwei Punkte.

Plädoyers in Prozess um Vergewaltigung in Kinderheim erwartet

HOF/WUNSIEDEL: Im Prozess um die Vergewaltigung einer Zehnjährigen in einem Kinderheim in Oberfranken werden am Mittwoch (9.00 Uhr) die Plädoyers gesprochen. Da ein Teil des Verfahrens unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt wurde, werden die Plädoyers nicht öffentlich gehalten, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Urteil nach Handgranatenwurf erwartet - lange Haftstrafe gefordert

STUTTGART: Im Prozess um einen Anschlag mit einer Handgranate auf eine Trauergemeinde in Altbach bei Esslingen hat ein Gericht das vorerst letzte Wort. Das Landgericht Stuttgart will am Mittwoch (11.00 Uhr) ein Urteil verkünden gegen einen Mann, der die Granate im Juni im Zuge eines seit Längerem tobenden Bandenkriegs im Raum Stuttgart geworfen haben soll. Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben Haftstrafen von 13 und 11 Jahren unter anderem wegen versuchten Mordes gefordert.

Die schönste Kuh gesucht - neue «Miss Ostfriesland» wird gekürt

LEER: Dutzende Kühe gehen am Mittwoch (9.30 Uhr) im niedersächsischen Leer in das Rennen um den Titel «Miss Ostfriesland 2024». Der Verein Ostfriesischer Stammviehzüchter richtet die 42. Ausgabe der Schau in der Ostfrieslandhalle aus. Dabei präsentieren Züchter vor einem Preisrichter ihre Tiere. Die Kuh mit den meisten Punkten wird zur «Miss Ostfriesland» gekürt.

RB Leipzig will Minimalchance bei Real nutzen

MADRID: RB Leipzig will seine Minimalchance bei Real Madrid nutzen und zum zweiten Mal nach 2020 ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Dazu muss der sächsische Fußball-Bundesligist am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim spanischen Rekordmeister im Santiago Bernabéu Stadium allerdings eine 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel aufholen.