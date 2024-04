Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 05.04.24 | Überblick

Schlichtung für Luftsicherheitskräfte beginnt

BERLIN/FRANKFURT: Nach mehreren Warnstreikrunden an den Flughäfen beginnt an diesem Freitag (13.00 Uhr) die Schlichtung für die 25.000 Beschäftigten der privaten Sicherheitsdienstleister. An einem geheimen Ort will der frühere Bremer Finanz-Staatsrat Hans-Henning Lühr (SPD) versuchen, die unterschiedlichen Positionen der Gewerkschaft Verdi und des Bundesverbands der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) unter einen Hut zu bringen. Als Frist dafür haben sich die Tarifparteien zunächst die Zeit bis Sonntag um 24.00 Uhr eingeräumt.

Kampf um Europa: Eintracht will gegen Bremen vorlegen

FRANKFURT/MAIN: Im Kampf um einen internationalen Startplatz will Eintracht Frankfurt zum Auftakt des 28. Spieltages in der Fußball-Bundesliga mit einem Heimsieg gegen Werder Bremen vorlegen. Der Tabellensechste geht am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) leicht favorisiert in das Duell mit den Bremern, die als Zehnter bereits elf Punkte Rückstand auf die Hessen haben.

DFB-Frauen starten gegen Österreich in EM-Ausscheidung

LINZ: Die deutschen Fußballerinnen sind im ersten EM-Qualifikationsspiel für die Schweiz 2025 in Österreich gefordert. Das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch spielt an diesem Freitag (20.30 Uhr/ARD) in Linz gegen das Austria-Team mit zahlreichen Bundesliga-Spielerinnen. Am Dienstag (ab 18.10 Uhr/ZDF) geht es für die DFB-Frauen in Aachen gegen Island. Weiterer Gruppengegner ist Polen.