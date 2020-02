Coronavirus: Golfturnier in Pattaya abgesagt

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 15.02.20

THAILAND: Die 14. Auflage des Golfturniers LPGA Thailand wurde wegen des neuen Coronavirus abgesagt. Das größte Golfturnier des Landes mit einem Preisgeld von 1,6 Millionen US-Dollar sollte ursprünglich vom 20. bis 23. Februar im Siam Country Club in Pattaya stattfinden. Die für die folgende Woche geplante HSBC-Frauen-Weltmeisterschaft in Singapur wurde ebenfalls abgesagt.

„Aufgrund der anhaltenden gesundheitlichen Bedenken und der jüngsten Hinweise in einigen asiatischen Ländern, dass Großveranstaltungen aufgrund des Coronavirus abgesagt oder verschoben werden sollten, haben die LPGA und ihre Partner beschlossen, die Honda LPGA Thailand 2020 in Pattaya abzusagen, ebenso die HSBC-Frauen-Weltmeis­terschaft 2020, die vom 27. Februar bis 1. März in Singapur stattfinden soll“, heißt es in einer Erklärung der LPGA.

Und weiter: „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Spielerinnen, Fans und aller, die an der Veranstaltung arbeiten, hat für uns immer höchste Priorität. Obwohl wir enttäuscht sind, dass diese Turniere in dieser Saison nicht stattfinden werden, freuen wir uns darauf, bald nach Asien zurückzukehren.“