Von: Redaktion DER FARANG | 15.01.20

BANGKOK: Chinesen haben im Vorjahr bei den Anträgen auf Investitionen beim Board of Investment (BoI) die Japaner von der Spitze verdrängt.

Auf Chinesen entfielen Investitionen in Höhe von 262 Milliarden Baht, dann folgen Japan mit 73,1 Milliarden und Hongkong mit 36,3 Milliarden Baht. 160 Milliarden Baht der chinesischen Investitionen gehen in den Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC), und 101 Milliarden Baht sind für die Hochgeschwindigkeitsstrecke der Eisenbahn von den Bangkoker Flughäfen Don Mueang und Suvarnabhumi zum Airport U-Tapao in der Provinz Rayong geplant, berichtet die „Bangkok Post“. Insgesamt gingen 2019 beim BoI Anträge für 1.624 Projekte im Wert von 756 Milliarden Baht ein, 16,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Davon sind 458 Milliarden Baht für den Osten des Landes geplant, gefolgt von 132 Milliarden für den Süden, 92,5 Milliarden für Zentralthailand, 27,2 Milliarden für den Norden und 25,8 Milliarden für den Nordosten.