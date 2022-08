Von: Lung Tin | 19.08.22

PATTAYA: Auch im elften Jahr ist das bei deutschsprachigen Touristen beliebte Gästehaus Pattaya-City gefordert, von den Gästen wie von den speziellen Gegebenheiten in Pattaya und in Thailand. Aber genau das ist ja die Challenge eines jeden Betriebes! Lung Tin begleitet die Leiterin des Gästehaus Pattaya-City, Achara Koller, einen Tag.

„Es ist schon speziell, wie sich Pattaya in den letzten Jahren verändert hat. Nicht nur unsere Kundschaft, die früher junge Leute ins Gästehaus Pattaya-City bewegte. Heute sind es eher Gäste ab 40 Jahren, welche die Ruhe im Haus wünschen. Zwar machen diese Leute auch gerne auswärts Partys und haben viel Spaß. Wenn sie aber zurück ins Gästehaus kommen, wollen sie in aller Ruhe schlafen,“ sagt Achara.

„Das war bei den jungen Gästen früher weniger der Fall gewesen. Die liebten es, wenn immer möglich fast durchgehend zu feiern und das hatte unser Gästehaus Pattaya-City nicht ausgeschlossen. Offen gestanden sind wir froh, dass wir kein Party-Haus sind, sondern ein Rückzugsort der Ruhe.“

Persönliche Begrüßung

„Heute werden drei Gäste bei uns ankommen, wir freuen uns sehr auf sie!,“ sagt Achara und bereitet die persönliche Welcome-Tafel für die drei Neuankömmlinge vor. „Unsere Gäste werden bei uns, wenn immer möglich, von mir persönlich begrüßt, das ist mir sehr wichtig und ich liebe es, sie herzlich willkommen zu heißen.“

Achara spricht ausgezeichnetes Deutsch, auch wenn der Schweizer Dialekt gut erkennbar ist. „Acht Jahre habe ich in der Schweiz gelebt, intensiv Deutsch gelernt und auch heute noch sprechen mein Mann Martin und ich nur Deutsch.“

Plötzlich rauscht Achara in Richtung Tür davon und öffnet diese, denn die drei Gäste sind soeben angekommen. Ziemlich mitgenommen sehen die drei aus, denn die Maschine startete nach der Zwischenlandung in Doha erst mit vier Stunden Verspätung. Der Drang zu duschen ist bei ihnen unverkennbar.

Das Check-In geht schnell und bezahlen können die drei Gäste später, denn sie wurden mit der Buchungsbestätigung darüber informiert, dass der Kurs in den Wechselstuben an der Soi Buakhao meistens besser ist als im Flughafen.

Ansprechpartner rund um die Uhr

Die Gäste erhalten einen Notfallzettel mit wichtigen Telefonnummern, Informationsmaterial und den Code für das WiFi. Alle Zimmer sind auch mit Internetkabel ausgerüstet und es stehen allen Gästen eine 200-MB-Download-Geschwindigkeit von zwei Anbietern zur Verfügung, kostenlos während des ganzen Aufenthaltes.

„Meine Mitarbeiterinnen sind seit Beginn dabei, das sind immerhin elf Jahre. Zudem koordiniert meine Schwes­ter Pe O das Team und die Abläufe. Sie schläft auch im Gästehaus. So ist sichergestellt, dass bei allfälligen Problemen rund um die Uhr immer jemand im Gästehaus Pattaya-City ist“, ergänzt Achara. Es kann durchaus mal vorkommen, dass bei einem Gewitter der „Safe-T-Cut“ (FI-Sicherheits-Schaltung) herausspringt und dann ist es wichtig, dass sofort reagiert werden kann.

In den Zimmern angekommen, erklärt Achara alles vor Ort: Wie das mit den Tüchern zu handhaben ist, wo der Wäschekorb ist, wo der kostenlose Kaffee und das Wasser ist, wie der Wasserkocher, die Klimaanlage, Ventilator und der Safe funktioniert usw. „Für mich ist es sehr wichtig, dass die Gäste nicht einfach allein ins Zimmer geschickt werden. Sie sollen von mir die Informationen direkt bekommen und vor Ort im Zimmer lässt sich alles viel einfacher erklären.“

Es stellt sich jetzt heraus, dass der eine Gast eine Stauballergie hat und ein sehr sauberes Zimmer haben möchte. Leider hat er dies bei der Buchung nicht erwähnt. Zum Glück verfügt das Gästehaus Pattaya-City im obersten Stockwerk spezielle Klimaanlagen für Leute, die auf Staub allergisch reagieren und ein Zimmer ist frei und in zwei, drei Stunden kann der Gast umziehen. „Wir machen dieses Studio-Apartment bereit, aber zuerst soll der Gast duschen und im Kühlschrank stehen für all unsere Gäste immer drei kühle Welcome-Getränke bereit – er soll sich nach der langen Reise zuerst etwas erholen. Er hat Glück, dass jetzt Nebensaison ist, denn oft sind unsere 16 Zimmer ausgebucht.“

Inzwischen ist es wieder ruhig im Haus und Lung Tin fragt Achara: „Wie hast du die Entwicklung hier in Pattaya und Thailand beobachtet?“ „Pattaya befindet sich im Wandel und es ist interessant zu sehen, was an neuen Attraktionen geschaffen wurde. Natürlich gibt es immer noch viele Bars, A-Go-Go’s und Discos und das ist auch richtig so. Denn Pattaya ist auch eine Party-Stadt, aber es ist auch schön zu sehen, dass viele neue Unterhaltungsangebote für Familien geschaffen werden. Auch bei uns kommen immer mehr Familien mit Kindern ins Gästehaus Pattaya-City, das ist eine interessante Entwicklung.“

Es soll alles perfekt sein

Das Interview muss Lung Tin jetzt beenden, denn es steht ein Meeting betreffend Planung des nächsten Monats mit dem Team an und die neue Klimaanlage muss auch noch montiert werden. Das aber nur im Beisein von Achara. „Es muss alles perfekt sein, denn die Gäste kommen zu 90 Prozent aus dem deutschsprachigen Raum und es muss immer alles einwandfrei funktionieren.“ Offensichtlich haben acht Jahre in der Schweiz auch so einige Spuren hinterlassen: Gut ist nicht gut genug. Es soll alles perfekt sein.

Weitere Informationen erfahren Sie unter www.gaestehaus-pattaya-city.com.