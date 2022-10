Von: Björn Jahner | 13.10.22

HUA HIN: Nachdem im letzten Jahr das traditionelle Amateur-Golfturnier des Rotary Club of Royal Hua Hin (RCRHH) wegen der Einschränkungen der Pandemie abgesagt wurde, wird am Freitag, 25. November 2022 auf dem Banyan Golf Club die „12th Annual Amateur Charity Golf Classic“ nachgeholt.

Der prestigeträchtige Golfplatz in Hua Hin zählt nach Aussage der Organisatoren zu den besten in Thailand und bietet Golfern aller Spielstärken die Möglichkeit, die Herausforderungen von 18 individuell gestalteten Löchern zu genießen und dabei die Landschaft zu bewundern.



Nach dem 9. Loch können die Golfer eine kurze Pause einlegen, in der kostenloses Essen und Getränke serviert werden. Nach dem Golfspiel können die Golfer ihr Spiel in Mulligan‘s Bar bei Getränken und Snacks vor dem Abendessen besprechen, gefolgt von einem Gourmet-Buffet im Terrassenrestaurant. Während und nach dem Abendessen wird die eingeladene Band die Gäste unterhalten. Nach dem Essen werden die Lose für die Tombola mit großartigen Preisen verkauft, die von den Sponsoren des RCRHH gespendet wurden.



Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat der RCRHH viele lokale und regionale Projekte unterstützt und Millionen-Budgets für diese Projekte gesammelt. So hat zwischenzeitlich das Rotary Education Center in der Nongkhon School seinen Betrieb aufgenommen, das von dem Serviceclub mit 4,5 Millionen Baht unterstützt wurde.



Darüber will der RCRHH 1 Million Baht in einen speziellen Audio-/ Sensorikraum für Kinder mit Autismus in einer neuen Schule in Black Mountain investieren. Dieses Projekt wird auch vom Rotary Club Bangkok South unterstützt.



Weitere Informationen über die „12th Annual Amateur Charity Golf Classic“ erhalten Sie unter Rotaryroyalhuahin.org.