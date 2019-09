Chao-Phraya-Pegel um zwei Meter gestiegen

BANGKOK/AYUTTHAYA: Die Behörden bereiten sich auf die Wassermassen vor, die aus den überschwemmten Regionen im Norden des Landes in Richtung Bangkok abfließen und haben angekündigt, am 15. September Wasser aus dem Chao-Phraya-Damm abzulassen, weshalb sie die betroffenen Reisfarmer in der Provinz Ayutthaya auffordern, ihre Ernte frühzeitig einzufahren.

Untersuchungen hätten jedoch ergeben, dass nur noch 20 Prozent der Felder geerntet werden müssen, so ein Regierungssprecher. Er betont, dass auch die in der Region angesiedelten Industriegebiete, unter anderem in Bang Pa-in und Bann Wa, auf das Entlassen von Wasser aus dem Damm vorbereitet sind, da sie nach der verheerenden Flutkatastrophe im Jahr 2011 großflächige Flutbarrieren und Pumpsysteme installiert haben.

Schlimmer betrifft es hingegen die am Ufer vom Chao-Phraya-Fluss liegenden Dörfer, die voraussichtlich in den nächsten Tagen vier bis fünf Tagen komplett überflutet werden. So ist der Wasserstand – unter anderem im Bezirk Bang Ban – innerhalb von vier Tagen um zwei Meter gestiegen; täglich kommen 40 Zentimeter hinzu.