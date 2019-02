BANGKOK: Goal, das weltweit größte Online-Fußballportal, hat am Mittwoch eine neue Zusammenarbeit mit Twitter angekündigt, um das UEFA Champions League-Achtelfinale live an Nutzer des sozialen Netzwerkes in Thailand, auf den Philippinen, in Kambodscha und in Laos zu übertragen. Die vier Spiele sind für angemeldete und nicht angemeldete Nutzer von Twitter auf verbundenen Geräten in Thailand, den Philippinen, Kambodscha und Laos über das thailändische Twitter-Konto des Online-Fußballportals @Goal_TH kostenlos verfügbar.

Twitter ist die exklusive Social-Live-Stream-Plattform für nachfolgende Spiele:

Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) gegen Borussia Dortmund (@BVB), 14. Februar, 3 Uhr morgens*

Liverpool (@LFC) gegen Bayern München (@FCBayern), 20. Februar, 3 Uhr morgens*

Paris Saint-Germain (@PSG_inside) gegen Manchester United (@ManUtd), 7. März, 3 Uhr morgens*

Manchester City (@ManCity) gegen Schalke 04 (@ s04), 13. März, 3 Uhr morgens*

Auch die Highlights aller Spiele des UEFA Champions League-Achtelfinales werden Twitter-Nutzern in Thailand, den Philippinen, Kambodscha, Laos, Singapur, Malaysia und Brunei zur Verfügung gestellt. Die Live- und On-Demand-Berichterstattung über alle Spiele wird in den sieben genannten ASEAN-Staaten auf der Goal-Webseite übertragen.

(*Uhrzeit in Thailand)