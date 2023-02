Von: Björn Jahner | 17.02.23

SI RACHA: Der Immobilienentwickler Central Pattana Plc. hat mit dem GO! Hotel Bowin im Bezirk Si Racha in der Ostküstenprovinz Chonburi ein neues Premium-Budget-Haus eröffnet.

Es bietet einen umfassenden Service für Geschäfts- sowie Urlaubsreisende und richtet sich an schnell wachsende Zielgruppen wie Urlaubsreisende, Workaholics und digitale Nomaden. Dabei orientiert sich das Hotel am sogenannten „Bleisure“-Marktsegment, ein Wortspiel aus „Business“ (geschäftlich) und „Leisure“ (Freitzeit). Es befindet sich im Herzen der Provinz und bietet seinen Gästen hochwertige Einrichtungen sowie Dienstleistungen zu erschwinglichen Preisen.



Surang Jirattigalachote, Leiterin der Hotelentwicklung bei Central Pattana, erklärte gegenüber der Presse, dass sich der gesamte inländische Tourismusmarkt schnell erholt und die Nachfrage nach Hotelunterkünften für verschiedene Zwecke steigt. Darüber hinaus ist das hybride Arbeiten in einer Welt nach der Pandemie zur Norm geworden und hat die Art und Weise, wie wir über Arbeit denken, zunehmend verändert.



„Wir sehen dies als Chance, die neuen Zielgruppen Staycations, Workations und digitale Nomaden anzusprechen, die schnell wachsende Segmente sind. Gleichzeitig erfüllen wir auch die Bedürfnisse von Gästen, die im Urlaub sind“, sagte sie.



Mit dem neuen „Bleisure“-Konzept werden nach Aussage von Khun Surang die Erkenntnisse über Freizeit-, Geschäfts- und Lifestyle-Kunden aufgegriffen und kombiniert. ​

Alle Hotelmarken von Central Pattana sind in ihrem Design auf die Bedürfnisse nach einem komfortablen Aufenthalt zugeschnitten, verfügen über Einrichtungen, die den tatsächlichen Ansprüchen der Gäste gerecht werden und befinden sich in der Nähe der Einkaufszentren von Central Pattana oder der Central Group. So hat Central Pattana den großen Vorteil, dass sich seine Einkaufszentren in erstklassigen Lagen befinden.



Das Unternehmen zielt auf zwei Hauptzielgruppen ab: Unternehmergruppen, zu denen sowohl Thais als auch Ausländer gehören, darunter Geschäftsreisende wie ausländischen Investoren, die einen längeren Aufenthalt planen, und Freizeitgruppen, die nach Thailand reisen und eine Standardunterkunft suchen.



Das Go! Hotel Bowin ist ein haustierfreundliches Hotel. Es verfügt u.a. über einen 24 Stunden geöffneten Co-Working-Space, Spas und ein GO! Café mit 100 Prozent bargeldlosen Bezahlsystemen.



Central Pattana hat einen Fünfjahres-Investitionsplan (2022 bis 2026) aufgestellt und will landesweit mehr als 37 Hotels entwickeln, die die Wirtschaft und den Tourismus in ganz Thailand unter den drei Hauptmarken ankurbeln sollen: Centara (Hotels der gehobenen Kategorie), Centara One (Lifestyle-Hotels der mittleren Kategorie) und GO! Hotel (Premium-Budget-Hotels).