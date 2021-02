Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.21

BANGKOK: Der an der Börse notierte Einzelhandelsentwickler Central Pattana (CPN), Immobilienarm der Central Group, hält an seinen Plänen fest, in diesem und im nächsten Jahr neue Einkaufskomplexe zu eröffnen.

Nattakit Tangpoonsinthana, Executive Vice-President of Marketing bei CPN, sagte, das Unternehmen sei zuversichtlich, dass sich Thailands Einzelhandel erholen wird, sobald Impfstoffe zur Verfügung gestellt würden und die Regierung allmählich ihre Abriegelungsmaßnahmen für bestimmte Geschäftsbereiche lockere. CPN werde weiterhin durchschnittlich 15 bis 20 Milliarden Baht pro Jahr für die Entwicklung neuer Einkaufskomplexe und die Renovierung bestehender Geschäfte bereitstellen.

Im Jahr 2021 will das Unternehmen zwei neue Einkaufskomplexe in Sri Racha im Oktober und Ayutthaya im November einweihen. Für das kommende Jahr plant das Unternehmen die Eröffnung einer neuen Mall in Chanthaburi. Die Investition in Sri Racha und Ayutthaya beträgt jeweils etwa 5,2 Milliarden Baht, während das Projekt in Chanthaburi eine Investition von 3,5 Milliarden Baht erfordert.

Das Unternehmen wird das Firmenlogo ändert, und der Name jedes Einkaufskomplexes wird mit Central beginnen, gefolgt von dem Standort. Der Konzern hatte kürzlich das Central Festival Samui in Central Samui umbenannt. Die Namen der Einkaufskomplexe variierten bisher zwischen CentralWorld, CentralPlaza, Central Festival und Central Village.

Der Kundenverkehr in den Central-Komplexen in Bangkok liegt im Durchschnitt je nach Standort zwischen 60 bis 75 Prozent des Niveaus vor der Coronakrise. Die Einnahmen in einigen Filialen, die auf Touristen angewiesen sind, bleiben unter dem Durchschnitt, wobei die Filialen in Phuket 55 Prozent und CentralWorld in Bangkok 48 Prozent melden. Der Kundenverkehr in mehreren Komplexen, darunter Hat Yai, Nakhon Si Thammarat, Ubon Ratchathani, Chiang Rai und Salaya in Nakhon Pathom, ist nach Angaben des Unternehmens überdurchschnittlich.