Centara hat in Sriracha eröffnet

Von: Björn Jahner | 16.09.19

SRIRACHA: Centara Hotels & Resorts expandiert in der Provinz Chonburi und hat in Sriracha in Strandlage das „Centara Sonrisa Residences & Suites Sriracha“ eröffnet. Das Unternehmen investierte 500 Millionen Baht, um das übernommene Hotel auf seinen Standard aufzuwerten.

Es beherbergt 145 Zimmer und Wohneinheiten in den Größen 27 bis 64 Quadratmeter, wovon 30 Prozent für vorwiegend japanische Expats reserviert sind, die in den Industriegebieten in „Little Japan“ arbeiten und eine Unterkunft zur Langzeitmiete suchen. Zu den Ausstattungsmerkmalen zählen ein Ball- und Kongresssaal für 120 Personen, Fitnessstudio, Kid’s Club inklusive E-Gaming Zone, Swimming- und Jacuzzi-Pool, Kinderpool, Wasserspielplatz, Souvenirshop, Rooftop-Restaurant sowie eine Bar und ein Café. Infos: www.centarahotelsresorts.com/centara/css.