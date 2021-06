PHUKET/KOH SAMUI: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat am Freitag das touristische Sandbox-Programm grundsätzlich genehmigt. Es gilt ab dem 1. Juli für Phuket und ab dem 15. Juli für die Inseln Samui, Phangan und Tao in der Provinz Surat Thani.

Ausländische Touristen, die nachweislich gegen Covid-19 geimpft und negativ getestet wurden, können direkt nach Phuket fliegen und sich in der Provinz frei bewegen, ohne in Quarantäne gehen zu müssen. Nach einem 14-tägigen Aufenthalt in Phuket und einem negativen Test auf Covid können die Urlauber in andere Provinzen Thailands fahren.

„Während der 14 Tage können Touristen zu ausgewählten Reisezielen bei festgelegten Routen reisen, wie z.B. Koh He und Koh Mai Thon in Phuket. Ab August werden weitere Ziele hinzukommen, wie Koh Phi Phi und Koh Ngai in der Provinz Krabi sowie Khao Lak und Koh Yao in der Provinz Phang-nga.

Weitere Voraussetzungen sind, dass die Besucher mindestens 21 Tage in Ländern mit mittlerem bis niedrigem Infektionsniveau gelebt haben müssen, bevor sie nach Phuket kommen, und dass sie sich während ihres gesamten Aufenthalts strikt an die Maßnahmen zur Krankheitskontrolle halten.

Die 14-tägige obligatorische Regel gilt nach Angaben von Yuthasak Supasorn, Gouverneur der staatlichen Tourismusbehörde (TAT), ebenso für die Inseln Samui, Phangan und Tao. Nach einem Bericht der „Bangkok Post“ haben Touristen, die diese Inseln besuchen wollen, zusätzliche Einschränkungen zu beachten: Sie müssen in alternativen lokalen Quarantäne-Hotels übernachten und die ersten drei Tage auf dem Hotelgelände verbringen, bevor sie zwischen Tag 4 und 7 über versiegelte Routen auf Samui reisen dürfen. Von Tag 8 bis 14 können sie zur Koh Phangan und zur Koh Tao übersetzen.

Der vom CCSA bewilligte Sandbox-Plan wird am 22. Juni dem Kabinett zur Genehmigung vorgelegt und anschließend in der „Royal Gazette“ veröffentlicht.