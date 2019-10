Carnival Magic eröffnet im nächsten Jahr

Von: Redaktion DER FARANG | 29.10.19

Kittikorn Kewkacha (l.) und Pin Kewkacha (r.). Foto: The Nation

PHUKET: Anfang kommenden Jahres soll der neue Themenpark Carnival Magic eröffnet werden.

Phuket FantaSea, Tochtergesellschaft des größten Themen-Park-Investors Safari World, errichtet den neuen Park mit 5 Milliarden Baht auf einem 100 Rai großen Gelände direkt am FantaSea. Carnival Magic besteht aus vier Hauptzonen, darunter ein Straßenmarkt mit Karnevalsthemen und ein klimatisiertes Gala-Büfett-Restaurant für mehr als 3.000 Besucher in drei separaten Speisesälen. Ein Theater hat 2.000 Sitzplätze, 40 Millionen Leuchten der weitläufige Garten. Die wichtigste Attraktion dieses Bereichs ist der „Fluss der Lichter", auf dem Lichterketten aus mehreren zehn Millionen Lichtern in über 50 Kilometern Gesamtlänge schwimmen. Den besten Blick hat man, wenn man eine der umwerfenden Brücken über den Teich überquert, die einen Panoramablick über den gesamten beleuchteten Bereich freigeben. Der Themen-Park wird nachts geöffnet sein. Es wird erwartet, dass er 1 Million Touristen pro Jahr anzieht und einen Jahresumsatz von nicht weniger als 1,5 Milliarden Baht erwirtschaftet.