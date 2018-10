Written by: Redaktion DER FARANG | 31/10/2018

Für eine Frau und ihren acht Jahre alten Sohn endete die Reise mit dem Bus zu nächtlicher Stunde am Straßenrand. Foto: The Nation

BURIRAM: Die Straßenverkehrsbehörde hat einem Busfahrer eine Strafe von 5.000 Baht auferlegt, weil er am 28. Oktober um 2 Uhr nachts eine Frau und ihren acht Jahre alten Sohn 30 Kilometer vor ihrem Bestimmungsort entfernt abgesetzt hatte.

Laut dem Behörden-Direktor Phussadee Srisakulthai wurde der Fahrer zudem für 15 Tage vom Dienst suspendiert, während die Busgesellschaft ein Bußgeld von 5.000 Baht zahlen muss, weil das Unternehmen seinen Fahrer nicht dazu brachte, sich an die Regeln zu halten. Phussadee sagte weiter, die erste Untersuchung habe ergeben, dass der Vorfall auf ein Missverständnis zurückzuführen sei. Der Busfahrer sei nicht informiert gewesen, dass Mutter und den Sohn am Krankenhaus Nang Rong aussteigen wollten. Gemäß dem Facebook-Eintrag der Frau hat sich der Fahrer nicht dafür entschuldigt, sie nicht an der Haltestelle aussteigen zu lassen, sondern 30 km von ihrem geplanten Zielort entfernt.