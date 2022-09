Bundespräsident Steinmeier spricht vor dem mexikanischen Senat

Der Bundespräsident drückt in der britischen Botschaft in Berlin sein Beileid aus. Foto: epa/Alexander Flocke

BERLIN/MEXIKO-STADT: Eine Station seiner geplanten Reise muss der Bundespräsident absagen. Grund ist seine Teilnahme am Begräbnis von Queen Elizabeth II. In Mexiko wird ihm eine besondere Ehre zuteil.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will bei einer Reise nach Mexiko angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine für einen Schulterschluss der Demokratien weltweit werben. Unter anderem hält er am Dienstag eine Rede vor dem Senat, der für Außenpolitik zuständigen Kammer des mexikanischen Kongresses. In Mexiko-Stadt wird er zudem zum Ehrenbürger ernannt.

Steinmeier wird auf seiner dreitägigen Reise von einer Kultur- und Wirtschaftsdelegation begleitet. Er wolle die Bedeutung eines gemeinschaftlichen Vorgehens wegen weltweiter wirtschaftlicher Krisen und bei der Transformation zu mehr Klimaschutz unterstreichen, hieß es vorab.

Ursprünglich war die Reise schon 2020 geplant gewesen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Ein ebenfalls geplanter Besuch in Costa Rica wurde abgesagt, weil Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender zum Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II. nach London reisen wollten.

In Mexiko-Stadt will sich Steinmeier auch mit Opferangehörigen und der nationalen Suchkommission über das Problem des gewaltsamen Verschwindenlassens von Menschen austauschen. In Mexiko gelten offiziell mehr als 100.000 Menschen als vermisst. Die meisten Fälle stammen aus der Zeit seit 2006, als der sogenannte Drogenkrieg begann und der Konflikt mit den mächtigen Kartellen immer gewaltsamer wurde.

Aus Angst vor Repressalien scheuen viele Angehörige den Gang zu den Behörden, die nicht selten mit Verbrechersyndikaten zusammenarbeiten. Menschen verschwinden zu lassen, ist in Mexiko hauptsächlich eine Taktik von Kriminellen, aber auch korrupter Sicherheitskräfte. Die Leichname der Opfer werden oft heimlich begraben oder sogar zerstückelt und verbrannt, um Spuren zu verwischen.

Die Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko rief Steinmeier vor dem Besuch auf, Menschenrechte zum zentralen Thema zu machen. «Frank-Walter Steinmeier sollte gegenüber dem mexikanischen Präsidenten seine Besorgnis über die anhaltende Gewalt, das gewaltsame Verschwindenlassen und die hohe Straflosigkeit in Mexiko ausdrücken», betonte die Koordinatorin Françoise Greve. Mexikanische Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass der politische Wille zur konsequenten Umsetzung von Gesetzen und Reformen fehle.