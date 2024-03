Von: Redaktion DER FARANG | 15.03.24

PATTAYA: Der Bürgermeister von Pattaya hat aufgrund der zunehmenden Graffiti-Vandalismusfälle persönlich bei den örtlichen Behörden Anzeige erstattet. Zwei Jugendliche wurden dabei gefilmt, wie sie öffentliches Eigentum beschädigten. Ihr Handeln verursacht nicht nur materiellen Schaden, sondern beeinträchtigt auch das Image der Stadt.

Die Graffiti-Problematik in Pattaya hat ein Ausmaß erreicht, das den Bürgermeister der Stadt dazu veranlasste, persönlich bei den lokalen Behörden vorstellig zu werden. Die Schuldigen, zwei Teenager, wurden auf Überwachungskameras am Bali Hai Pier dabei gefilmt, wie sie öffentliches Eigentum beschmierten. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht des Dienstag, 12. März um 21 Uhr.

Die Überwachungsaufnahmen, die der Bürgermeister am Mittwoch in einem sozialen Netzwerk teilte, zeigen deutlich, wie die beiden jungen Personen, gekleidet in schwarze und lila Hemden, Graffiti auf Schränken, Bänken, Pfosten und Wänden des beliebten Piers sprühten.

Stadt kämpft gegen das Graffiti-Problem

Bürgermeister Poramase Ngampiches äußerte seine Frustration und betonte, dass diese Handlungen nicht nur materiellen Schaden verursachen, sondern auch das Image öffentlichen Eigentums beschmutzen. Mit den Beweisen ausgestattet, übergab er prompt das Filmmaterial an die Polizei von Pattaya und erstattete Anzeige gegen das Paar.

Die Aktionen des Bürgermeisters unterstreichen die Ernsthaftigkeit des wiederkehrenden Problems in Pattaya, mit über neun ähnlichen Vorfällen, die kürzlich gemeldet wurden. Die Stadt, die vom Tourismus lebt, kämpft zunehmend mit dem Vandalismusproblem, das nicht nur ihr Image beschädigt, sondern auch zu unnötigen Reinigungskosten führt.

Aufruf zum Respekt vor Touristenattraktionen

Poramase appellierte in seinem Online-Post sowohl an die Öffentlichkeit als auch an Touristen, die touristischen Attraktionen des Landes zu respektieren und von Graffiti und illegalen Aktivitäten in der Stadt abzusehen. Seine Worte dienen als starke Erinnerung daran, dass die Stadt Besucher zwar willkommen heißt, aber auch erwartet, dass sie ihre öffentlichen Räume respektieren, berichtete The Pattaya News.

Der Vorfall hat einen beunruhigenden Trend anarchistischen Verhaltens unter Pattayas Jugendlichen aufgezeigt. Ein Verdächtiger wurde wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an einem damit zusammenhängenden Sprengstoffanschlag festgenommen.