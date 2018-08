Das Verlegerehepaar Martin Rüegsegger (l.) und Bussaba Rüegsegger-Panthumjinda (r.) freut sich auf Ihren Besuch. Wir sehen uns in Bülach, Bern und Böblingen! Auch in diesem Jahr ist DER FARANG wieder mit einem Medienstand auf dem Thai Food & Culture Festival in Bülach (17.8 bis 19.8) und Böblingen (31.8 bis 2.9), sowie auch am Asia Festival in Bern (24.8 bis 26.8) vertreten und freut sich, mit seiner Leserschaft in Kontakt zu treten. Im Gepäck haben die Zeitungsmacher aus Pattaya City eine seitenstarke Sonderausgabe mit vielen informativen Reisethemen, Reportagen, Nachrichten und Tipps aus dem Land des Lächelns. Festivalbesuchern wird außerdem ein attraktives Überraschungsangebot offeriert, wenn sie am FARANG-Medienstand ein Abonnement für die Druck- oder Online-PDF-Ausgabe abschließen. Lassen Sie sich überraschen – wir sehen uns in Bülach, Bern und in Böblingen!