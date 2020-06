Britische Polizei solidarisch mit Empörung über Tod von George Floyd

Von: Redaktion (dpa) | 03.06.20

LONDON: Polizeichefs in Großbritannien haben sich am Mittwoch solidarisch mit der Empörung über den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd erklärt. «Wir stehen an der Seite derer, die auf der ganzen Welt abgestoßen und entsetzt sind von der Art, wie George Floyd sein Leben verloren hat», hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung verschiedener britischer Polizeiorganisationen. Nun müsse Gerechtigkeit geübt und Rechenschaft abgelegt werden. Gleichzeitig verurteilten die Polizeichefs jedoch auch Gewalt und Zerstörung bei den Protesten in vielen US-Städten.

Premierminister Boris Johnson bezeichnete den gewaltsamen Tod Floyds am Mittwoch als «abstoßend und unentschuldbar».

Floyd war Ende Mai nach einem brutalen Polizeieinsatz in der US-Metropole Minneapolis gestorben. Einer von vier beteiligten Beamten saß dem 46-Jährigen minutenlang mit dem Knie im Nacken. Die Bitten des Afroamerikaners, ihn atmen zu lassen, ignorierte er. Inzwischen wurde Anklage gegen ihn erhoben. Die USA werden bereits seit Tagen von Demonstrationen mit teils schweren Ausschreitungen in mehreren Städten erschüttert.

Auch in Großbritannien gingen am vergangenen Wochenende bereits Tausende Menschen wegen des Vorfalls auf die Straße. Auch für Mittwoch wurde wieder zu einer Demonstration im Londoner Hyde Park aufgerufen.