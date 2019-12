Brand zerstört populäres Restaurant in Patong

Von: Björn Jahner | 31.12.19

PHUKET: Die Filiale des populären Restaurants „Two Chefs“ in Patong wurde am Montag in den frühen Morgenstunden bei einem Brand komplett zerstört.

General Manager und Mitgründer der Franchise-Gastronomiekette Adam Goodman informierte in „The Phuket News“, dass niemand bei dem Vorfall verletzt wurde und dass Polizei und Feuerwehr noch nach dem Grund für den Brand ermitteln würden. Auch zur Höhe des Schadens konnte er noch keine Aussage geben. Gäste des Restaurants, die eine Reservierung vorgenommen haben, bat er, über Facebook mit „Two Chefs“ in Kontakt zu treten. Sie würden dann einen Tisch in einer der beiden anderen Filialen in Kata oder Karon erhalten.

Die Feuerwehr wurde am Montag gegen 5.30 Uhr über den Vorfall informiert. Beim Eintreffen am Brandort soll das Rolltor des Restaurants offen gestanden haben. Die Flammen konnten innerhalb von 35 Minuten unter Kontrolle gebracht werden. Nach Aussage der Brandbekämpfer soll das Feuer im Restaurantbereich ausgebrochen sein, der komplett zerstört wurde. Die Flammen griffen dann auf die Küche über, wo jedoch die Sprinkleranlage einen größeren Schaden verhinderte.