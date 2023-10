Blutspendeaktion zu Halloween

Von: Björn Jahner | 28.10.23

BANGKOK: Obwohl es sich nicht um ein traditionelles thailändisches Fest handelt, lädt das Nationale Blutspendezentrum dazu ein, Halloween mit Blutspenden zu begehen, um vom 29. bis 31. Oktober 2023 landesweit ausreichende Blutkonserven für Patienten bereitzustellen.

„In vielen Ländern verkleiden sich die Menschen am 31. Oktober als Gespenster, um das aus dem Christentum stammende Fest Halloween zu feiern“, so Assoc. Prof. Dr. Dujjai Chaiwanichsiri, Direktor des Zentrums.

Sie sagte, dass die Thais dieses Fest auch als Fest der Verdienste („tam bun“) feiern könnten, indem sie Bedürftigen helfen, und Blut zu spenden. Dies sei eines der edelsten Dinge, die ein gesunder Mensch tun könne, so Assoc. Prof. Dr. Dujjai.

Foto: The Nation

In diesem Jahr veranstaltet das Zentrum in seinen Blutspendezentren landesweit eine Halloween-Sonderveranstaltung für Blutspender. Die Teilnehmer werden von als thailändische Geister verkleideten Mitarbeitern des Gesundheitswesens empfangen und können vor einer Halloween-Kulisse Erinnerungsfotos schießen.

Foto: The Nation

Wer am Halloween-Tag (31. Oktober) am Hauptsitz des Zentrums in der Henri Dunant Road in Bangkok Blut spendet, erhält eine „Süßes oder Saures“-Tüte (mit Eisenpräparaten) und leckere „Geister“-Donuts. Der Vorrat ist begrenzt, also sollten Sie sich beeilen.

Foto: The Nation

Die Blutspendezentren des Zentrums werden auch an verschiedenen Orten in Bangkok geöffnet sein, darunter in der Mall Bang Khae, der Mall Bang Kapi, der Mall Ngam Wong Wan, der Mall Tha Phra und dem Einkaufszentrum The Emporium.

Die Zentren haben Zweigstellen in den Provinzen Lopburi, Chonburi, Ratchaburi, Nakhon Ratchasima, Khon Kaen, Ubon Ratchathani, Nakhon Sawan, Phitsanulok, Chiang Mai, Nakhon Si Thammarat, Songkhla und Phuket. Alternativ können die Menschen in jedem Krankenhaus, das eine Blutspende-Station hat, Blut spenden.